Cloud sicuro con Kaspersky Small Office Security: integrazione e protezione

L'archiviazione dei dati aziendali avviene oggi, sempre più spesso, in cloud e nasce quindi la necessità di proteggere adeguatamente questi archivi digitali da attacchi di ogni tipo. Kaspersky Small Office Security ha pensato a questa esigenza ed è in grado assicurare una protezione totale dei file archiviati in cloud azzerando così qualsiasi potenziale rischio. Che si tratti di informazioni vitali per l'attività aziendale o di dati sensibili riguardanti clienti e fornitori, con la soluzione di Kaspersky ogni file è costantemente al sicuro e resta quindi al riparo da accessi indesiderati.

Con Kaspersky Small Office Security, i file sul cloud sono a prova di violazione

I cybercriminali rappresentano una minaccia costante per i dati aziendali conservati in remoto, che possono essere violati in vari modi, tra cui il furto delle credenziali d'accesso ai servizi di cloud storage. Kaspersky Small Office Security protegge i file server dai danni che possono essere arrecati tramite keylogger, ovvero quegli strumenti in grado di rilevare e memorizzare quanto viene digitato su una tastiera, incluse username e password d'accesso al cloud.

Anche il Password Manager privato di Kaspersky Small Office Security aiuta a rendere più sicura la comunicazione con i servizi di cloud storage. Questo strumento consente infatti di conservare tutte le password, le username e tante altre informazioni in un archivio unico e sicuro, protetto da un sistema di crittografia avanzata "bank grade". Il gestore password aiuta inoltre a creare password univoche, casuali e complesse ed è in grado d'inserire automaticamente le informazioni d'accesso nei campi appropriati all'interno di un modulo o in una schermata di login.

Kaspersky Small Office Security: protezione totale da virus, trojan, malware e ransomware

La protezione di Kaspersky Small Office Security va però oltre e garantisce la massima sicurezza anche in caso di attacchi in arrivo da altre fonti. Tra gli strumenti inclusi nella suite ci sono infatti una serie di tecnologie che impediscono a virus, trojan e malware di agire causando la compromissione dei dati. Da non dimenticare poi la protezione dai pericolosissimi ransomware, un tipo di minacce in grado di compromettere la funzionalità di una macchina e i dati in essa contenuti tanto da riuscire spesso a causare ingenti danni all'attività di un'azienda.

Le diverse funzionalità incluse in Kaspersky Small Office Security variano in base al numero di licenze scelte dal cliente, per cui è necessario valutare al meglio in fase di sottoscrizione quanti e quali strumenti per la protezione sono necessari per la propria attività. I prezzi di Kaspersky Small Office Security partono da 80,10 euro per il piano annuale con protezione fino a 3 dispositivi, mentre il piano annuale con copertura fino a 5 dispositivi costa di 168,05 euro. A prescindere dalla configurazione scelta, Kaspersky offre a tutti i clienti la garanzia di rimborso di 30 giorni e dà quindi modo di provare i vantaggi della suite senza impegni, vincoli o costi.

