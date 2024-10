Cloud privato e sicuro: 80% di sconto su tutti i piani Internxt

Uno spazio di archiviazione cloud privato e sicuro è di vitale importanza per quanti si trovano a gestire una quantità enorme di file, come ad esempio foto, video e documenti di lavoro. Infatti, il rischio concreto è di offrire su un piatto d'argento i propri ricordi o file altamente confidenziali a dei perfetti sconosciuti, con l'aggravante che il più delle volte si rivelano anche dei truffatori piuttosto scaltri.

Una delle piattaforme che meglio risponde alle esigenze delle persone consapevoli è quella proposta da Internxt, azienda specializzata nei servizi di cloud storage con sede a Valencia, in Spagna. In queste ore tutti i piani premium sono scontati dell'80%, con prezzi a partire da 9,20 euro l'anno per il piano individuale da 200 GB.

80% di sconto su tutti i piani premium di Internxt

Gestione dei file semplificata, sicurezza e privacy della propria azienda potenziate, totale compatibilità con i principali prodotti oggi disponibili: questi i principali punti di forza di Internxt, che ha dalla sua anche la natura open-source del proprio codice (per una trasparenza totale) e l'impiego della crittografia AES-256.

Ecco la panoramica dei prezzi dopo il via alla nuova promozione.

Piani Individuali

200 GB: 9,20 euro all'anno invece di 45,99 euro

2 TB: 22 euro all'anno invece di 109,99 euro

5 TB: 40 euro all'anno invece di 199,99 euro

10 TB: 60 euro all'anno invece di 299,99 euro

Piani a vita

2 TB: 180 euro invece di 900 euro (un unico pagamento)

5 TB: 380 euro invece di 1.900 euro (un unico pagamento)

10 TB: 580 euro invece di 2.900 euro (un unico pagamento)

Piani Business

Standard (1 TB di archiviazione per utente): 16 euro all'anno invece di 79,99 euro

Pro (2 TB di archiviazione cloud per utente): 20 euro invece di 99,99 euro all'anno

La promozione in corso sui piani di cloud storage premium è disponibile su questa pagina del sito ufficiale Internxt.

