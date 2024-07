Cloud a vita in offerta: con pCloud risolvi i problemi di memoria device

Trovarsi con la memoria del dispositivo sempre piena è uno di quei problemi che nessuno vorrebbe affrontare. La soluzione? Investire nel cloud a vita. Non dovrai più preoccuparti di cancellare mille foto solo per scaricare l’ultima applicazione trendy, perché pCloud mette a disposizione diverse soluzioni di archiviazione online.

La libertà digitale con il cloud a vita in offerta di pCloud

pCloud offre la madre di tutte le soluzioni per la memoria piena: l’archiviazione online tua per sempre! E quando diciamo per sempre, intendo proprio questo. Hai tre scelte a portata di PC:

500 GB a 199 euro.

2 TB a 399 euro.

10 TB a 1.190 euro.

Affidarsi a una soluzione come queste non è solo un sogno per chi ama l'ordine, ma anche per chi ama risparmiare. Se confrontiamo i costi di pCloud con altri abbonamenti tradizionali, l'evidenza è schiacciante. Supponiamo di optare per l’offerta di 2 TB:

Cloud a vita con pCloud: 399 euro.

Abbonamento annuale tipo Google One: almeno 99,99 euro all’anno.

Dopo solo quattro anni, ti rendi conto che hai speso la stessa cifra. Però, da quel momento in poi, chi ha scelto pCloud continua a risparmiare circa 100 euro all’anno. Non devi essere un genio della finanza per apprezzare questi numeri, vero?

Con tre piani fra cui scegliere, puoi accedere al cloud a vita senza preoccuparti mai più di costi ricorrenti o aumenti imprevisti. Scopri tutti i dettagli utili cliccando sul pulsante qui sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.