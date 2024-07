Claude per Android di Anthropic: arrivo ufficiale sul Google Play

Nelle scorse ore, Anthropic ha rilasciato in via ufficiale la sua app Claude per Android. Si tratta dell'ultimo sforzo della società AI per convincere gli utenti ad abbandonare ChatGPT rendendo Claude disponibile per diverse piattaforme. L’app Claude per Android funzionerà proprio come la versione iOS rilasciata a maggio. Ciò include anche l’accesso gratuito al miglior modello AI di Anthropic, Claude 3.5 Sonnet, insieme a piani aggiornati tramite gli abbonamenti Pro e Team. Gli utenti potranno sincronizzare le conversazioni con Claude su tutti i dispositivi e caricare foto o file sull'app per l'analisi delle immagini in tempo reale. L'app Claude per Android include anche la traduzione in tempo reale. L’azienda spera che ciò possa essere un motivo convincente per spingere le persone ad aprire l'app. Inoltre, l'app consente ai clienti aziendali di accedere ai propri account Claude su dispositivi mobili.

Claude per Android: chatbot di Anthropic più potente di ChatGPT

Sebbene Anthropic affermi che i suoi modelli di intelligenza artificiale sono tecnicamente alla pari con le offerte di OpenAI e Google, la startup ha faticato a guadagnare terreno tra i consumatori. L’app Claude per iOS ha avuto un’accoglienza tiepida durante il suo lancio due mesi fa, con 157.000 download globali totali durante la prima settimana sul mercato, rispetto alle 480.000 installazioni dell’app ChatGPT per iOS durante i suoi primi cinque giorni sul mercato. Inoltre, ChatGPT di OpenAI è alla base di molte funzionalità della nuova Apple Intelligence. Tuttavia, è possibile che Claude sia più potente del suo competitor. Secondo Anthropic, la versione Claude 3 della piattaforma ha ottenuto risultati migliori sia di ChatGPT che di Gemini di Google su alcuni benchmark importanti. La versione Claude 3 Opus ha ottenuto il massimo dei voti a marzo e la versione Sonnet 3.5 ha fatto lo stesso a giugno.

Naturalmente è ancora troppo presto per capire se l’accoglienza di Claude per Android sarà tiepida come già avvenuto con la versione iOS. Questo chatbot sarà in grado di superare ChatGPT e Gemini come gradimento degli utenti? Intanto, chi volesse provare la nuova app, può scaricare l’assistente AI di Anthropic dalla pagina dedicata del Google Play.