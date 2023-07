Claude AI, prova con una VPN il nuovo rivale di ChatGPT

Se sei appassionato di intelligenza artificiale e hai seguito l'evoluzione di ChatGPT, allora dovresti dare un'occhiata a Claude AI, il suo nuovo rivale sviluppato da Anthropic. Gli sviluppatori di Claude affermano che la sua caratteristica distintiva è la capacità di fornire informazioni più accurate e factual rispetto ad altre soluzioni di intelligenza artificiale simili.

Attualmente, Claude.ai è disponibile solo negli Stati Uniti e nel Regno Unito, ma si prevede che presto altre regioni potranno accedervi. Pertanto, se sei interessato a sperimentare Claude AI, ti suggeriamo di usare una VPN come NordVPN, che dispone di sconti sia per il piano annuale che per il piano biennale.

Claude.ai con NordVPN: ecco come fare

Come fare per accedere a Claude.ai se non ti trovi negli Stati Uniti o nel Regno Unito? La risposta è semplice: utilizza una VPN. Una VPN ti consente di collegarti a un server in uno dei due paesi e simulare una connessione da quella località. In questo modo, potrai accedere a Claude.ai come se fossi fisicamente presente in uno di questi paesi. Una delle migliori opzioni sul mercato per le VPN è NordVPN che ti consigliamo di sfruttare per godere appieno dell'esperienza di Claude AI.

Pro Server VPN numerosi e veloci

Dark Web Monitor

Blocco dei contenuti web Contro Inutilizzabile in Cina

Split tunneling poco pratico

Login tramite interfaccia web

Per accedere a Claude.ai con una VPN, tutto ciò che devi fare è connetterti a un server VPN nel Regno Unito o negli Stati Uniti, a seconda della disponibilità dei servizi. È consigliabile scegliere un server che si trova il più vicino possibile alla tua posizione attuale per ottenere la migliore velocità e un'esperienza utente ottimale. Dopo aver stabilito la connessione VPN, potrai effettuare l'accesso a Claude.ai utilizzando il tuo indirizzo email personale. Potrebbe essere necessario utilizzare la modalità di navigazione in incognito del tuo browser per garantire una connessione sicura.

Ora che hai capito come accedere a Claude.ai con una VPN, vogliamo darti ulteriori informazioni su NordVPN. Questa piattaforma fa parte di Nord Security, un'affermata società nel campo della sicurezza informatica. Oltre alle VPN, Nord Security offre anche altri prodotti come NordPass (gestore di password), NordLocker (strumento di crittografia e archiviazione file), NordLayer (VPN aziendale) e NordWL (kit di strumenti per la creazione di prodotti VPN).

NordVPN offre oltre 5000 server in più di 60 paesi, garantendo sempre una connessione veloce e stabile. Inoltre, puoi contare su server specializzati che aumentano la sicurezza dell'utente o consentono di bypassare restrizioni, come server IP dedicati, Onion over VPN, Double VPN, server oscurati e server P2P.

Se hai domande o hai bisogno di assistenza, il team di supporto clienti di NordVPN è disponibile 24/7 per aiutarti. Scoprirai un servizio che garantisce la privacy degli utenti grazie a tre audit indipendenti che confermano l'assenza di registrazioni delle attività online. In questo modo, puoi navigare in modo sicuro e proteggere i tuoi dispositivi da rischi potenziali.

NordVPN è un servizio costantemente aggiornato, con rilascio regolare di aggiornamenti critici per garantire la sicurezza online degli utenti. Scegliendo NordVPN, avrai la tranquillità di utilizzare una VPN affidabile e performante.

Quindi, se sei interessato a provare Claude AI e accedere alla sua potenza di intelligenza artificiale, non esitare a utilizzare NordVPN. Accedi a Claude.ai da qualsiasi parte del mondo e sperimenta la sua innovazione nel campo delle conversazioni virtuali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.