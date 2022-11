Cinnamon 5.6: ecco tutte le novità

Il team di coder di Linux Mint ha rilasciato un nuovo aggiornamento dell'ambiente grafico di riferimento del progetto ovvero Cinnamon 5.6. Questa nuova stable release implementa una serie di novità interessanti che consentono di migliorare concretamente il workflow dell'utente la user experience generale del desktop environment. Ad esempio in Cinnamon 5.6 è presente la nuova Corner Bar, come è forse intuibile dal nome si tratta di una nuova applet posizionata al bordo della taskbar che è stata progettata per rendere più semplice per le persone vedere gli elementi aperti nel desktop quando si hanno numerose finestre ed applicativi avviati. In buona sostanza la Corner Bar va a pensionare la classica Show Desktop icon presente sull'application launcher del sistema.

Cosi come molti altri applet anche la Corner Bar può essere configurata ed impostata in base alle preferenze ed alle esigenze dell'utente. Si può quindi selezionare la tipologia di visualizzazione delle finestre aperte in base ai propri gusti ed il comportamento da eseguire in base alla tipologia di tasto del mouse utilizzato per il click sull'applet. Altra novità presente in Cinnamon 5.6 è quella implementata nel pannello di controllo che consente di impostare la tempistica della visualizzazione delle notifiche. Sarà infatti l'utente a poter scegliere se far restare la notifica a schermo per diversi secondi o se farla sparire poco dopo essere stata mostrata.

In Cinnamon 5.6 sono arrivate anche le nuove keyboard shortcut per spostare automaticamente una finestra o un applicativo nel monitor di sopra, ovvero Super+Shift+Freccia Su, o di sotto, Super+Shift+Freccia Giù, all'interno delle configurazioni multimonitor. Ovviamente oltre a tali innovazioni è stato anche eseguito un grosso lavoro "sotto il cofano" di pulizia e refactoring del codice. Sono quindi stati risolti diversi bug ed introdotte numerose patch che correggono tutta una serie di vulnerabilità software riscontrate durante lo sviluppo.

Cinnamon 5.6 sarà presto disponibile in Linux Mint 21.1 “Vera”, la sua cui stable release è attesa per dicembre, come ambiente desktop predefinito.