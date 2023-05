Utile a casa e in ufficio, una ciabatta smart multipresa è fondamentale per accendere e spegnere grandi e piccoli elettrodomestici direttamente con un comando vocale o un tocco sullo smartphone. La ciabatta di Meross funziona con Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit e Samsung SmartThings e costa solo 30,79 euro. Per completare l'acquisto a questo prezzo devi però applicare lo sconto del 30% spuntando la casella del Coupon. Fallo prima di aggiungere il prodotto al carrello.

La ciabatta smart di Meross è di una utilità pazzesca

Di questi tempi, con i prezzi a cui è arrivata l'energia, ogni occasione per ridurre gli sprechi va presa al volo. Ed è innegabile che poter spegnere gli elettrodomestici da remoto, dovunque ci si trovi nel mondo, costituisca un ottimo stratagemma.

Questa ciabatta Smart Wi-Fi include 3 prese Schuko e ben 4 porte USB con cui mettere in ricarica i dispositivi come iPhone, iPad e AirPods.

L'attivazione/disattivazione delle prese può avvenire con la voce, ma anche attraverso il tuo smartphone (iPhone compreso, ovviamente). Infatti, come sottolineato poco sopra, questa ciabatta smart è compatibile con Apple HomeKit, Samsung SmartThings, Alexa (Echo) e Google Home, ovvero le piattaforme di riferimento per la domotica.

📢 Ricorda che per ottenere lo sconto del 30% devi applicare il Coupon. Spunta l'apposita casella prima di aggiungere il prodotto al carrello. Solo così potrai completare l'acquisto al prezzo promozionale di 30,79€.

