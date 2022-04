CHUWI CoreBook X in offerta su Amazon con COUPON da 40 EURO

Il CoreBook X è l'ultimo laptop di Chuwi, un pc adatto al portafoglio di tutti in offerta ora su Amazon a 549,00€ applicando il COUPON da 40 EURO riscattabile prima dell'acquisto. Come la maggior parte degli altri modelli del produttore, il CoreBook X dà la priorità alla qualità del display e all'appeal visivo integrando un display ad alta risoluzione da 2160 x 1440, il telaio è in lega di metallo e lo chassis in plastica, ma non mancano le prestazioni.

Questo pc monta un processore Intel Core i5-8259U, quindi un quad-core di ottava generazione che offre una frequenza di clock di base pari a 2,30 GHz, con turbo boost fino a 3,80 GHz. Non è tutto, perché troviamo anche 8 GB DDR4 di RAM ed un SSD NVMe da 512 GB. Infine, a completare questo pacchetto, troviamo la GPU integrata Intel Iris Plus 655 che ovviamente gestisce tutta la grafica.

Con questo laptop puoi fare quasi tutto quello che vuoi, sempre entro certi limiti. Si tratta di una delle macchine più potenti della casa Chuwi, essendo in grado di gestire attività su Chrome, video in 4K sul web o in locale, video editing leggero su Adobe Premiere e molto altro. E' presente un solo ingresso USB-A 3.0, una porta USB Type-C, una porta microSD e jack audio da 3,5mm.

Puoi acquistarlo ora su Amazon cliccando su questo link e approfittare della spedizione Prime.

