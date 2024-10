Chromebook: Google introduce il nuovo tasto "Quick Insert"

Nelle scorse ore Google ha fatto diversi annunci relativi ai Chromebook. Per quanto riguarda l'hardware, Google ha annunciato due nuovi Chromebook: il nuovo Samsung Galaxy Chromebook Plus e il Lenovo Chromebook Duet da 11". Il Samsung Galaxy Chromebook Plus è il laptop Chromebook più sottile e leggero di sempre, alimentato da un processore Intel Core i3-10110U (Raptor Lake-R), 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Il Lenovo Chromebook Duet da 11" può trasformarsi da laptop a tablet grazie al suo cavalletto integrato. È alimentato da un processore MediaTek Kompanio 838, fino a 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Sul lato software, Google ha evidenziato le nuove funzionalità di Google AI come "Aiutami a leggere" e "Traduzione in tempo reale", che saranno disponibili sui Chromebook tra qualche mese. Google ha anche annunciato il nuovo tasto Quick Insert per i Chromebook.

Quick Insert è un tasto dedicato che, quando premuto, richiama un menu per fornire un facile accesso alle funzionalità principali durante la modifica del testo. Ad esempio, è possibile accedere rapidamente alla funzionalità "Aiutami a scrivere". Quest’ultima utilizza i modelli Gemini per creare o modificare il testo. È possibile poi aggiungere emoji e GIF a qualsiasi campo di testo. Gli utenti possono sfogliare un elenco dei siti web aperti di recente per aggiungere collegamenti senza cercare, copiare e incollare tra le finestre. Tra l’altro è stata introdotta la ricerca integrata in Google Drive in modo da poter allegare file, foto, video o qualsiasi cosa e tanto altro.

Chromebook: introdotta la funzione Welcome Recap per gli studenti

Il tasto Quick Insert è ora disponibile sul nuovo Samsung Galaxy Chromebook Plus. I possessori di Chromebook esistenti possono accedere al menu Quick Insert tramite una scorciatoia da tastiera. A partire dall'anno prossimo, questo tasto sarà disponibile su più laptop. Google ha anche annunciato alcuni miglioramenti a livello di sistema operativo per i Chromebook. La nuova funzionalità Welcome Recap aiuterà gli studenti a riprendere da dove avevano interrotto. Ogni volta che accedono al PC, verrà loro presentata una panoramica visiva di dove si trovavano l'ultima volta su qualsiasi dispositivo Chromebook, consentendo loro di continuare facilmente il loro lavoro.

Google ha anche introdotto la nuova funzionalità "Non disturbare". Questa consentirà agli studenti di scegliere un periodo di tempo o una playlist di YouTube Music per concentrarsi sul loro lavoro senza essere disturbati. Infine, utilizzando le nuove funzionalità di controllo facciale, gli studenti con disabilità motorie possono ora controllare e immettere input a mani libere. Con questi aggiornamenti, Google continua a migliorare l'esperienza per gli utenti, rendendola ancora più potente e intuitiva, in particolare per gli studenti. La combinazione di nuovo hardware, funzionalità software basate sull’AI e miglioramenti a livello di sistema operativo dimostra l'impegno di Google per l'innovazione nello spazio Chromebook.