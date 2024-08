Chrome: si potranno trasferire le schede aperte sul nuovo telefono

Google Chrome sta introducendo una nuova funzione che semplificherà notevolmente il trasferimento delle schede aperte quando si passa a un nuovo telefono. Una delle difficoltà più comuni durante il cambio di dispositivo è infatti la perdita delle schede del browser lasciate aperte sul vecchio telefono.

Con l'aggiornamento della versione beta di Chrome (v128), gli utenti potranno ora trasferire in blocco tutte le schede aperte da un dispositivo all'altro. Quando si utilizza Chrome Beta su un nuovo telefono, apparirà un pop-up che invita a trasferire le schede aperte dagli altri dispositivi.

Gli utenti possono scegliere da quale dispositivo importare le schede e, tramite l'opzione "Recensione di tutte le schede", decidere se aprirle tutte o selezionarne solo alcune. Questa funzione rende molto più semplice il passaggio, evitando la necessità di riaprire manualmente ogni scheda come accadeva in passato.

Come attivare questa nuova funzione

Per attivare questa nuova funzione, è necessario accedere a Chrome sul nuovo telefono con lo stesso account Google utilizzato sul vecchio dispositivo. A quel punto, basta toccare il selettore delle schede in alto a destra per visualizzare il pop-up di trasferimento delle schede. Se si utilizzano le versioni Beta o Dev di Chrome, questa funzione dovrebbe essere immediatamente disponibile.

In precedenza, quando si configurava un nuovo telefono e si accedeva a Chrome, le schede aperte sul vecchio dispositivo non venivano automaticamente importate. Per recuperarle, bisognava aprirle una per una accedendo al menu e navigando nella sezione delle schede recenti. Il nuovo sistema elimina questo processo manuale, offrendo una soluzione più veloce e intuitiva.

Un ulteriore vantaggio di questa funzione è che non si limita al passaggio a un nuovo dispositivo. Anche se si decide di ripristinare Chrome sullo stesso telefono, il pop-up apparirà comunque, consentendo di ripristinare tutte le schede aperte in precedenza. Questa novità sarà utile, ad esempio, se il browser presenta errori e deve essere ripristinato: non si perderanno le schede aperte, che potranno essere recuperate senza difficoltà.