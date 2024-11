Chrome per iOS permetterà ricerche utilizzando immagini e testo

La versione per iPhone del browser Chrome di Google verrà aggiornata con diverse funzionalità già presenti su Android. Tra queste vi è anche la ricerca simultanea di immagini e testo di Google Lens. Chrome per iOS poteva già usare Google Lens per cercare un'immagine su iPhone usando la fotocamera. Tuttavia, ora sarà possibile aggiungere anche delle parole per restringere e ottimizzare la ricerca. Ad esempio, è possibile caricare un'immagine di un design di maglietta che piace in Lens e digitare il nome di un colore nella ricerca. Fatto ciò, l’AI proverà a trovare la maglietta seguendo le direttive dell’utente. Questo aggiornamento arriva mentre Apple ha lanciato la sua ricerca Visual Intelligence, che funziona solo su iPhone 16 e 16 Pro.

Chrome per iOS: le altre funzionalità incluse nel browser

Il nuovo Chrome per iOS consente inoltre di salvare immagini e file (come PDF) dal web direttamente su Google Foto e Google Drive. Ciò consente di accedervi rapidamente e, allo stesso tempo, di non occupare lo spazio di archiviazione del proprio iPhone. Ciò è una buona notizia per chi ha già riempito i 5 GB di spazio gratuito di iCloud o per chi preferisce utilizzare Google Drive. Inoltre, Chrome per iPhone sta ricevendo Shopping Insights. Tale funzionalità può notificare un "Good Deal Now" nella barra degli indirizzi sui prodotti cercati e ottenere l'accesso a un tracker dei prezzi. Gli utenti dovranno sincronizzare la cronologia di navigazione con Google e attivare "Migliora le ricerche e la navigazione", che invia a Google gli URL delle pagine che visiti.

Inoltre, è stato introdotto anche un visualizzatore di mini-mappe nel browser. Questo tool consente di toccare un indirizzo su un sito web e vedere dove si trova sulla mappa, senza dover aprire Google Maps in un'altra scheda o passare all'app dedicata. Secondo Google, nei prossimi mesi verranno aggiunte altre funzionalità a Chrome per iOS.