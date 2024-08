Chrome per Android: navigare in incognito sarà ancora più facile

Navigare in modalità incognito su Chrome per Android sta per diventare ancora più semplice e immediato, grazie a una nuova funzione che Google sta introducendo. Gli utenti che fanno spesso uso della modalità di navigazione privata sanno bene quanto possa essere fastidioso dover passare manualmente dalla modalità normale a quella incognito, richiedendo diversi passaggi attraverso i menu. Tuttavia, presto questa operazione sarà molto più rapida e intuitiva.

La nuova funzione consentirà di accedere alla modalità incognito con un semplice gesto: tenendo premuta l'icona delle schede, apparirà un’opzione che permette di passare direttamente a una nuova scheda in incognito. Questo significa che non sarà più necessario aprire il menu delle schede e cercare l’opzione corrispondente, rendendo l’operazione molto più veloce e user-friendly.

Per chi desidera provare subito questa novità, sarà necessario utilizzare Chrome Canary, la versione sperimentale del browser di Google. Canary è una versione in sviluppo continuo, dove vengono testate nuove funzionalità prima di essere implementate nella versione stabile di Chrome. È bene ricordare, però, che trattandosi di una versione sperimentale, potrebbe presentare qualche bug o instabilità.

I passaggi per abilitare questa nuova funziona con Chrome Canary

Una volta installato Chrome Canary, l’attivazione della funzione richiede un piccolo passaggio tecnico. Bisogna abilitare un flag, una sorta di opzione nascosta che consente di provare funzionalità in anteprima. Per farlo, basta seguire questi passaggi:

Aprire Chrome Canary. Digitare nella barra degli indirizzi: chrome://flags. Cercare la voce "Tab strip incognito switcher migration to toolbar". Selezionare "Enabled" dal menu a tendina. Riavviare Chrome Canary.

Questa nuova opzione renderà la navigazione in modalità incognito ancora più accessibile, risparmiando tempo a chi la utilizza regolarmente. Per chi è appassionato di tecnologia e ama provare nuove funzionalità in anteprima, Chrome Canary rappresenta un’ottima opportunità, pur con qualche potenziale inconveniente legato alla sua natura sperimentale.