Chrome: opzione per usare uBlock Origin verrà presto rimossa

Google starebbe cercando di eliminare gli ad blocker e i content blocker nello spazio YouTube. Alcune segnalazioni suggeriscono che l'azienda sta lavorando per iniettare annunci lato server nei video per rendere molto difficile, se non impossibile, bloccarli utilizzando i tradizionali content blocker. Inoltre, l'azienda sta anche cercando di porre fine all'utilizzo delle estensioni Manifest V2 (MV2) poiché non sono più supportate dal suo browser. uBlock Origin è una di queste estensioni. Si tratta di uno strumento molto popolare per via dell'efficienza con cui riesce a bloccare fastidiose pubblicità su vari siti web, tra cui YouTube.

Per chi non lo sapesse, la Manifest API si occupa essenzialmente di come funzionano le estensioni e i componenti aggiuntivi sui browser. Manifest V3 mira a migliorare la privacy, la sicurezza e le prestazioni di tali estensioni. Quando si cerca uBlock Origin nella barra di ricerca del Chrome Web Store, non viene più visualizzato come componente aggiuntivo suggerito. Se si procede comunque e si arriva alla pagina di uBlock Origin, viene visualizzato un messaggio evidenziato (avviso) che dice "Questa estensione potrebbe presto non essere più supportata perché non segue le best practice per le estensioni di Chrome". Attualmente, se l'estensione è nel browser Chrome, il gestore delle estensioni la segnala tramite l’avviso: "Questa estensione potrebbe presto non essere più supportata. Rimuovila o sostituiscila con estensioni simili dal Chrome Web Store".

Chrome: estensione uBlock Origin Lite ancora supportata

Lo sviluppatore di uBlock Origin ha già consigliato di passare a uBlock Origin Lite, che è basata su MV3 e quindi ufficialmente supportata. Tuttavia, alcuni utenti potrebbero voler continuare a utilizzare alcuni dei loro componenti aggiuntivi preferiti, come uBlock Origin e altre estensioni MV2 non supportate. Nell'ultima build del canale Canary, sembra che Google stia pianificando di disabilitare l'opzione per utilizzare tali componenti aggiuntivi. La modifica è stata individuata dall'utente X Leopeva64 che ha notato che il pulsante per utilizzare le estensioni MV2 disabilitate è ora completamente disattivato. Il gestore delle estensioni fornisce anche l'opzione per rimuoverle o trovare componenti aggiuntivi alternativi. Bisogna comunque tenere presente che questa è ancora in fase di test e potrebbe non finire nella versione stabile finale. Tuttavia, le intenzioni di Google sembrano chiare.

Come accennato in precedenza, il componente aggiuntivo del browser consigliato per Chrome è uBlock Origin Lite dello stesso sviluppatore. Tuttavia, chi volesse continuare a usare l’estensione originale, esiste un hack ufficiale del Registro di sistema di Windows, che consente l’utilizzo delle estensioni MV2 fino a giugno 2025. Un'altra opzione per gli utenti è quella di passare a Firefox, che ha dichiarato che continuerà a supportare tali estensioni MV2.