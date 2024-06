Chrome: nuove scorciatoie per ristoranti e schede sportive in diretta

Google ha recentemente introdotto una serie di nuove funzionalità per il browser Chrome sui dispositivi mobili, rendendo l'esperienza di navigazione ancora più utile e conveniente. Tra le novità più rilevanti ci sono le scorciatoie per i ristoranti e le schede sportive in diretta.

Le nuove scorciatoie per i ristoranti, disponibili attualmente solo per gli utenti Android, permettono di accedere rapidamente a una serie di servizi utili direttamente dalla barra degli indirizzi. Gli utenti possono chiamare un ristorante, visualizzare le recensioni dei clienti e ottenere indicazioni stradali per raggiungerlo. Queste scorciatoie sono particolarmente vantaggiose per chi è in viaggio o alla ricerca di un nuovo posto dove mangiare.

Un'altra importante aggiunta sono le schede sportive in diretta nel Discover Feed di Chrome. Questa funzione consente agli utenti di ricevere aggiornamenti automatici sulle loro squadre sportive preferite. Gli appassionati di sport possono personalizzare la funzione per ricevere notizie e aggiornamenti in tempo reale sulle partite e sulle prestazioni delle loro squadre del cuore.

Ulteriori funzionalità aggiunte

Per gli utenti iOS, Google ha introdotto i suggerimenti di ricerca di tendenza nella barra degli indirizzi di Chrome. Quando si clicca sulla pagina Nuova scheda, vengono mostrati i suggerimenti di ricerca basati sulle tendenze attuali. Questa funzione aiuta gli utenti a scoprire nuovi argomenti di interesse e a rimanere aggiornati sugli eventi del momento.

Questi aggiornamenti dimostrano l'impegno di Google nel migliorare continuamente l'esperienza utente di Chrome sui dispositivi mobili. Le nuove funzionalità non solo rendono il browser più versatile, ma rispondono anche alle esigenze quotidiane degli utenti.

Le scorciatoie per i ristoranti facilitano l'accesso a informazioni essenziali e la prenotazione di un tavolo, mentre le schede sportive in diretta permettono agli utenti di non perdere mai un aggiornamento sulle loro squadre preferite. I suggerimenti di ricerca di tendenza, infine, offrono un modo rapido e semplice per scoprire nuove informazioni e restare al passo con gli eventi attuali.