Chrome: lettura dei PDF con tecnologia OCR

Google intende rendere i propri servizi e prodotti il più possibile accessibili da parte di chiunque e proprio in quest'ottica è stato recentemente annunciato che verrà semplificata l'interazione con i PDF in Chrome per chi soffre di problemi di vista.

Chrome: abilitato il riconoscimento ottico dei caratteri

Il colosso di Mountain View, infatti, ha deciso di implementare la tecnologia di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) nel proprio browser che sarà quindi in grado di convertire i file PDF in formato di testo per renderli più accessibili. In questo modo, gli screen reader adoperati da coloro che soffrono di problemi di vista e che sono in grado di leggere i documenti potranno anche leggere i file PDF.

Considerando il fatto che i PDF sono solitamente esclusi in quanto codificati e comprensivi di caratteri alfanumerici non sempre comprensibili si tratta senza dubbio alcuno di un notevole passo in avanti.

Il tool sviluppato da Google sarà altresì in grado di fornire descrizioni delle immagini.

Va tuttavia tenuto conto che, al momento, la funzionalità non è ancora disponibile, ma arriverà entro i prossimi mesi, mediante un aggiornamento apposito a cui verrà sottoposto Chrome in maniera del tutto automatica, come di consueto per il navigatore di casa Google. Una volta disponibile, la funzione potrà venire abilitata mediante un semplice comando, ma in un primo momento sarà un’esclusiva dei computer della linea Chromebook, quindi del sistema operativo ChromeOS.

Riportiamo di seguito (in forma tradotta) quanto espressamente dichiarato da Jonathan Bernal di ChromeOS riguardo la nuova funzione.

Nel 2019, abbiamo lanciato la possibilità di ottenere descrizioni delle immagini, tramite Chrome, anche per quei siti che non avevano testo alternativo dietro ogni foto. Oggi ci basiamo su questa tecnologia per aggiungere ancora più funzionalità ai pdf. Quando un utente di screen reader si imbatte in un file che non ha testo alternativo (una descrizione dell’immagine incorporata e leggibile dagli screen reader), Chrome sarà in grado di convertire l’immagine in testo e leggerla ad alta voce.