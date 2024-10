Chrome introduce un nuovo tool per le performance delle schede

Google ha introdotto nuove funzionalità di gestione della memoria per il browser Chrome, puntando a rendere più agevole il controllo delle schede che consumano eccessive risorse. Con questo aggiornamento, sono stati introdotti nuovi strumenti di "Performance issue alerts" e modifiche alla modalità già esistente di Memory Saver, la quale mira a liberare le risorse di sistema dalle schede inattive in background.

Il nuovo strumento di rilevamento delle prestazioni, Performance Detection, invia una notifica quando rileva che una scheda sta utilizzando più memoria del necessario. La notifica appare come una piccola icona a forma di tachimetro accanto alla miniatura dell'account nella barra degli strumenti di Chrome. Cliccando sull’icona, si apre una lista delle schede che causano problemi, con l'opzione di "Ignora" o "Correggi ora" per ottimizzare immediatamente l'uso delle risorse.

Oltre a Performance issue alerts, Google ha aggiornato anche Memory Saver, una funzionalità lanciata nel 2022 che “mette in pausa” le schede che stanno esaurendo le risorse del computer. Memory Saver è stato ora suddiviso in tre modalità: "Moderata," "Bilanciata" e "Massima."

I diversi livelli di gestione della memoria

Questi nomi, come confermato da Scott Westover, portavoce di Google, corrispondono a diversi livelli di gestione della memoria. Al momento, infatti, il blog ufficiale di Google riporta ancora i nomi sbagliati, ma è previsto un aggiornamento per correggerli.

Le modalità di Memory Saver sono pensate per adattarsi a diverse esigenze di prestazioni: la modalità Moderata rileva automaticamente le necessità del sistema e gestisce le schede di conseguenza, Bilanciata si regola in base alle necessità del sistema e alle abitudini di navigazione dell’utente, mentre Massima disattiva rapidamente le schede una volta che non vengono più utilizzate.

Per esplorare queste nuove opzioni, è sufficiente accedere al menu con i tre puntini in alto a destra, selezionare Impostazioni e cliccare su "Prestazioni" nel menu a sinistra. Qui si trova il nuovo interruttore per attivare gli avvisi di performance e le modalità aggiornate di Memory Saver. Con queste aggiunte, Google mira a migliorare l'esperienza di navigazione su Chrome, ottimizzando il consumo di memoria e garantendo un miglior controllo delle risorse del sistema, particolarmente utile per chi utilizza molte schede aperte.