Chrome: blocco automatico delle notifiche spam

Le notifiche di Chrome risultano sicuramente molto utili per evitare di tralasciare notizie di rilievo provenienti dai siti Internet preferiti, ma possono diventare pure particolarmente scoccianti se provenienti da portali ai quali si è sbagliato a concedere i permessi per poterle inviare. Tenendo conto di questo secondo caso e con il chiaro intento di voler dare una mano ai propri utenti, Google provvederà a implementare nel suo browser una nuova funzione capace di riconoscere e bloccare in automatico le notifiche che vengono etichettate come spam.

Chrome: blocco automatico dei siti che abusano dell'invio di notifiche

La redazione di 9to5google.com ha infatti individuato una modifica nel codice di Chrome in base alla quale sembra che il browser possa riconoscere automaticamente eventuali siti Internet che fanno abuso del permesso di inviare le notifiche e, dunque, impedire che vengano visualizzate e prevenire che questo accada in futuro, tutto senza che l’utente debba fare qualcosa.

Al momento, non sono ancora chiari i criteri in base a cui viene determinato quali e quante notifiche vengono reputate fastidiose e, dunque, bloccate, ma sicuramente sarà possibile saperne di più successivamente.

Contattata per maggiori dettagli circa la novità, l’azienda di Mountain View ha commentato, tramite un suo portavoce, nel seguente modo, ponendo l’accento sulla necessità di proteggere gli utenti Chrome dalle molte forme dilaganti si spam sul Web.

Lo spam da notifica è una delle principali segnalazioni di reclami che riceviamo dagli utenti di Chrome. Questa funzione è incentrata sull’affrontare questo problema assicurando che gli utenti ricevano solo le notifiche pertinenti. Riteniamo che questo lavoro agisca per conto della nostra utenza allo scopo di proteggere i suoi interessi e rimane comunque un intervento che è sotto il controllo e la discrezione dell’utente.

Considerando che spesse volte i siti Internet che inviano notifiche spam possono anche essere portali fraudolenti capaci di mettere a repentaglio la salute del computer usato e pure i dati degli utenti, avvalersi di un buon antivirus come Norton 360 Premium è di fondamentale importanza.