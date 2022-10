Chiavetta USB NETAC da 64 GB a meno di 8 euro su Amazon

L'unità flash USB Netac da 64 GB è perfetta per ogni tipo di utilizzo. Grazie allo switch di protezione dei dati non devi preoccuparti della sicurezza e della privacy dei tuoi file digitali. Acquistala ora su Amazon a soli 7,98€ invece di 18,99€.

Essendo Plug and Play, basta collegarla semplicemente al pc per iniziare a trasferire e archiviare i dati tra i dispositivi. (Non è necessario installare alcun software). E' inoltre compatibile con Windows 7/8/10/Vista/XP/Unix/2000/ME/NT Linux/Mac OS e compatibile con le porte USB 3.0 e USB 2.0. In più, può arrivare ad una velocità di lettura fino a 90 MB/s.

Affidabile e sicura: adotta la tecnologia di archiviazione super stabile di proprietà di Netac, conforme agli standard U-SAFE che aiuta a salvaguardare efficacemente i tuoi file personali, video, musica, foto o qualsiasi altro dato e prevenire efficacemente la perdita di dati. L'intervallo di temperatura di esercizio dell'unità flash USB Netac è compreso tra -10 ℃ e 50 ℃ e l'intervallo di temperatura di archiviazione è compreso tra -20 ℃ e 60 ℃.

Grazie ad un hardware di alta qualità e un supporto software, Netac è il marchio su cui vale la pena contare. La chiavetta soddisfa qualsiasi tipo di esigenza, oltre ad essere ottima se si lavora spesso in luoghi diversi. Questo perchè possiede un corpo in ABS resistente e robusto e il design è sottile e all'avanguardia. Inoltre il suo cordino può essere indossato e appeso a diversi tipi di abiti. Approfitta ora dello sconto del 58% e acquistala su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.