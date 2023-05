Chiavetta Internet D-Link DWM-222: su Amazon ENORME OFFERTA col 41% di SCONTO

La connessione internet è a dir poco la porta del mondo: ciò che fa girare tutto, assoluta e indispensabile come non mai, dal lavoro alla vita quotidiana. Ovviamente tuttavia non sempre i nostri dispositivi hanno a disposizione una connessione cablata o dispositivi per fare arrivare il segnale integrati, e di conseguenza servono degli apparecchi specifici per correre ai ripari. Esistono quelli a buon mercato, ed esistono quelli più potenti, ma se con un'offerta trovaste l'occasione di ottenere il meglio a un prezzo contenuto? Questo è il caso di oggi con la chiavetta internet D-Link DWM-222.

Ebbene, se avete bisogno di un apparecchio simile, sappiate che da oggi potrete acquistare in offerta su Amazon la chiavetta internet D-Link DWM-222 a soli 61,99€, con uno sconto del 41% sul prezzo di listino e un risparmio enorme per voi di circa 43,00€.

Chiavetta internet D-Link DWM-222: connettersi al meglio

Si tratta di un prodotto perfetto per avere una connessione mobile velocissima su notebook o PC, ovunque voi siate, da casa, in ufficio o in viaggio. Si tratta di una chiavetta performante, con velocità fino a 150 Mbps in Download e 50 Mbps in Upload. Inoltre possiede slot per micro SD fino a 32GB per accedere ai dati in qualsiasi momento.

La cosa ottima è che la chiavetta internet D-Link DWM-222 è compatibile con qualsiasi gestore telefonico, non richiede batterie, cavi o hardware aggiuntivi, ed è facilmente trasportabile. Aggiungiamoci infine che i requisiti minimi non sono proibitivi (Windows XP/Vista/7/8/10, Mac OS X 10.5 o superiore, 128 MB di RAM o superiore, 50 MB di spazio disponibile su disco) e che vi basterà una porta USB 2.0 per sfruttarla alla grande su Mac o PC Windows.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.