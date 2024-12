Chiamate indesiderate e spam: con questo tool inizi il nuovo anno senza fastidi

Il 2025 è l’anno giusto per lasciarsi alle spalle le fastidiose chiamate indesiderate di telemarketing e le email di spam che invadono la tua quotidianità. Con Incogni, hai finalmente a disposizione un servizio dedicato a proteggere i tuoi dati personali e a rimuoverli dai database utilizzati dalle aziende per scopi pubblicitari. In occasione della promozione attuale, puoi attivare il piano annuale di Incogni a soli 6,99€ al mese, grazie a uno sconto del 50%. Un piccolo prezzo per una grande tranquillità digitale: andiamo a scoprire come funziona nel dettaglio.

Come Incogni protegge la tua privacy: stop alle chiamate indesiderate e allo spam

Incogni è un servizio pensato per restituirti il controllo sui tuoi dati personali, eliminandoli dalle liste di telemarketing e dai database di aziende che li utilizzano per campagne di spam e chiamate indesiderate. Una volta attivato, gestisce automaticamente la richiesta di rimozione dei tuoi dati, contattando direttamente le aziende e seguendo ogni procedura necessaria.

Con Incogni puoi:

Bloccare il telemarketing : il tuo numero verrà rimosso dai database utilizzati per le chiamate indesiderate promozionali;

: il tuo numero verrà rimosso dai database utilizzati per le chiamate indesiderate promozionali; Ridurre drasticamente lo spam : grazie alla cancellazione del tuo indirizzo email dai circuiti di marketing indesiderato;

: grazie alla cancellazione del tuo indirizzo email dai circuiti di marketing indesiderato; Monitorare i progressi: ti fornirà report dettagliati, così potrai verificare quali dati sono stati rimossi e da quali aziende.

La sua interfaccia intuitiva e l’automatizzazione del processo sono inoltre due aspetti che lo rendono uno strumento indispensabile per chi desidera proteggere la propria privacy senza complicazioni.

Non rimandare: approfitta dello sconto del 50% e attiva il piano annuale di Incogni a soli 6,99€ al mese. Visita subito il sito ufficiale di Incogni per scoprire quanto può essere semplice e conveniente proteggere i tuoi dati personali. Inizia il 2025 senza più chiamate indesiderate e email moleste, e riprendi il controllo della tua privacy.

