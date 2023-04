cheat.sh: cheat sheet per la programmazione e Linux

Volendo descrivere un cheat sheet in parole semplici, è possibile definirlo come una sorta di "foglio riassuntivo" dove vengono riportate tutte le informazioni utili riguardo all'uso di un determinato strumento. cheat.sh nasce per semplificarne la consultazione, fornendo un accesso unificato ai cheat sheet di ben 56 differenti linguaggi di programmazione, diversi database manager e oltre 1.000 comandi per i sistemi Linux e Unix.

Cos'è cheat.sh

Si tratta di una piccola applicazione disponibile su GitHub pensata per offrire risposte concise in modo estremamente veloce, in media entro 100 ms. È possibile testate cheat.sh direttamente online tramite il sito ufficiale del progetto. In alternativa lo si può utilizzare direttamente da un editor di codice, come per esempio Visual Studio Code o IntelliJ IDEA. Senza la necessità di accedere al servizio da un browser Web.

Installare il client di cheat.sh

cheat.sh mette a disposizione un client per la linea di comando, cht.sh, in grado di integrarsi con la clipboard. Esso permette di recuperare lo storico delle query formulate dall'utilizzatore e supporta il completamento delle istruzioni tramite Tab per bash, fish e zsh.

Si può installare il client globalmente, per tutti gli utenti di un sistema tramite il comando:

curl -s https://cht.sh/:cht.sh | sudo tee /usr/local/bin/cht.sh && sudo chmod +x /usr/local/bin/cht.sh

oppure esclusivamente per l'utente corrente:

PATH_DIR="$HOME/bin" # or another directory on your $PATH mkdir -p "$PATH_DIR" curl https://cht.sh/:cht.sh > "$PATH_DIR/cht.sh" chmod +x "$PATH_DIR/cht.sh"

Utilizzare cheat.sh

cheat.sh permette di accedere ad un cheat sheet attraverso query espresse tramite curl o altro client HTTP/HTTPS. Nel caso in cui, ad esempio, si stia cercando il cheat sheet del comando tar basterà digitare:

curl cheat.sh/tar

ottenendo un output come il seguente:

Se invece si è alla ricerca di una specifica funzionalità di linguaggio, ad esempio le funzioni lambda di Python, si potrà richiedere il cheat sheet corrispondente il questo modo:

curl cht.sh/python/lambda

È inoltre possibile richiedere tutta la lista dei cheat sheet di un specifico linguaggio (ad esempio GO) tramite l'opzione :list :

curl cht.sh/go/:list