CHE PREZZO PAZZO: Tablet Android a soli 69€ è una vera occasione!

Se stai cercando un tablet che si adatti perfettamente al tuo stile di vita dinamico e creativo, non cercare oltre: il tablet Yicty da 10 Pollici a soli 69,99€ è qui per soddisfare tutte le tue esigenze digitali!

Dotato di 8GB di memoria interna, espandibile fino a 128GB, più un'espansione incredibile fino a 1TB, con il 53% di sconto avrai tutto lo spazio di archiviazione di cui hai bisogno per le tue app preferite, le foto, i video e tanto altro ancora. Addio agli avvisi di memoria piena quando stai catturando momenti preziosi!

Tutto l'intrattenimento che desideri in un tablet super economico

Con una potente CPU da 2.0GHz, puoi goderti un'esperienza fluida e reattiva senza alcun rallentamento, sia che tu stia navigando sul web, guardando video in streaming o lavorando su progetti creativi. E che dire della connettività? Con il supporto per WiFi 6, puoi goderti una connessione veloce e stabile in qualsiasi momento e ovunque tu sia. Ma non è tutto! E' dotato di una batteria di 5000mAh di grande capacità, che ti permette di utilizzarlo per lunghe sessioni senza dover costantemente cercare una presa di corrente. Puoi lavorare, giocare e divertirti per ore senza preoccuparti di rimanere senza batteria.

E se ami catturare i momenti speciali, sarai felice di sapere che il Yicty Tablet è dotato di macchine fotografiche da 8MP e 5MP, che ti consentono di scattare foto e video nitidi e chiari ovunque tu vada. Cattura ogni momento indimenticabile con facilità!

Con la sua potente performance, ampia capacità di archiviazione e funzionalità fotografiche avanzate, è il compagno perfetto per liberare la tua creatività e esplorare il mondo digitale con stile, e oggi lo pagherai solo 69,99€!