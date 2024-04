CHE BOMBA: Kit di Videosorveglianza compatibile con ALEXA oggi in sconto!

Se la sicurezza della tua casa è una priorità, allora il Kit Videosorveglianza WiFi è esattamente ciò di cui hai bisogno. A soli 347,69€ grazie al 19% di sconto, questo kit all'avanguardia non solo ti offre una protezione affidabile per la tua proprietà, ma lo fa anche con stile.

Con un NVR a 10 canali e 8 telecamere esterne wireless, dotate di audio a 2 vie e una serie di funzionalità avanzate, questo kit è la soluzione completa per la sicurezza della tua casa. E con 1TB di spazio di archiviazione, non dovrai mai preoccuparti di perdere un singolo momento.

Sicurezza senza compromessi

Grazie al rilevamento di persone e veicoli, sarai sempre informato su ciò che succede intorno alla tua casa. La visione notturna IR assicura che ogni angolo del tuo giardino sia sotto costante sorveglianza, anche al buio. Con l'audio a 2 vie, puoi comunicare direttamente con chiunque sia vicino alle telecamere esterne. Che tu stia tenendo sotto controllo i pacchi consegnati o semplicemente salutando i tuoi ospiti, avrai sempre il controllo della situazione. E grazie alla compatibilità con Alexa, puoi controllare facilmente il sistema di sicurezza utilizzando solo la tua voce.

Non devi essere un esperto di tecnologia per installare il kit ANNKE. Grazie alla connessione WiFi, puoi posizionare le telecamere ovunque tu voglia senza preoccuparti di cavi complicati. E con l'app mobile intuitiva, puoi controllare il sistema di sicurezza ovunque tu sia, in qualsiasi momento.

Cosa aspetti? Metti in sicurezza la tua casa e i tuoi cari con il Kit Videosorveglianza WiFi di ANNKE a soli 347,69€ grazie al 19% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.