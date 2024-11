ChatGPT: funzionalità Live Video arriverà presto nella fase beta

Live Video è una funzionalità di ChatGPT, legata ad Advanced Voice, promessa a maggio 2024, durante l’annuncio di GPT-4o, ma non ancora introdotta. Tuttavia, le cose potrebbero presto cambiare. Sembra infatti che negli ultimi mesi OpenAI abbia lavorato a tale funzionalità, che adesso è pronta a uscire dalla fase alpha. Secondo quanto rivelato in diverse stringhe di codice, le funzionalità di Live Video di ChatGPT nella modalità Advanced Voice potrebbero essere pronte per un lancio beta più ampio. Le stringhe sono state individuate nell'ultima build beta di ChatGPT v1.2024.317.

Durante l'annuncio di GPT-4o, OpenAI ha mostrato la modalità Advanced Voice con capacità visive. Nella demo, ChatGPT ha riconosciuto senza problemi il soggetto nella telecamera, ne ha ricordato il nome, ha riconosciuto la palla e l'ha associata al cane. La demo è stata piuttosto impressionante, considerando che l'assistente AI aveva poche informazioni che l'utente doveva immettere per ottenere le risposte. Alcuni fortunati tester alpha, che hanno avuto la possibilità di provare la funzionalità Live Video (Vision), hanno dichiarato che era utile e funzionava perfettamente.

ChatGPT: nuova funzionalità potrebbe chiamarsi "Live Camera"

Secondo le stringhe individuate nell'ultima versione beta dell’app, quando verrà distribuita agli utenti beta, la funzionalità potrebbe chiamarsi "Live Camera". Alcune delle stringhe relative alla funzionalità beta mostrano i comandi: “Tocca l'icona della fotocamera per consentire a ChatGPT di visualizzare e chattare sui tuoi dintorni”, “Telecamera in tempo reale” e “Non utilizzare per la navigazione in tempo reale o per decisioni che potrebbero avere un impatto sulla tua salute o sicurezza”.

Come riportato dalla redazione di Android Authority, sono presenti anche alcune stringhe che avvisano gli utenti di non usare la funzionalità "Live Camera" di ChatGPT per la navigazione in tempo reale o per decisioni che potrebbero coinvolgere la loro salute o sicurezza. È interessante notare che i codici sono stati individuati nella versione beta di ChatGPT. Ciò suggerisce che la funzionalità è pronta per un lancio più ampio a breve, forse per ChatGPT Plus e gli abbonati a pagamento dell'assistente AI.