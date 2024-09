OpenAI lancia Advanced Voice per utenti ChatGPT Plus e Team

A maggio, durante l’evento di presentazione di GPT-4o, OpenAI ha utilizzato il suo ultimo LLM per mostrare una modalità vocale avanzata per il chatbot. La voce suonava molto naturale e ha persino generato qualche polemica quando l'attrice Scarlett Johansson ha accusato l’azienda di aver utilizzato la sua voce senza permesso per l’avatar Sky. OpenAI ha negato che Sky fosse basata sulla sua voce, ma ha anche annunciato che non avrebbe utilizzato quella specifica voce (per il momento).

In seguito, a luglio, un piccolo numero di utenti di ChatGPT Plus ha testato una versione alpha della funzionalità Advanced Voice. Adesso, l'azienda ha rivelato sul suo account X che Advanced Voice è ora disponibile per tutti gli abbonati a ChatGPT Plus e utenti ChatGPT Team. Come riportato sul post “Advanced Voice verrà distribuito a tutti gli utenti Plus e Team nell'app ChatGPT nel corso della settimana. Mentre aspettavi pazientemente, abbiamo aggiunto Istruzioni personalizzate, Memoria, cinque nuove voci e accenti migliorati. Può anche dire "Mi dispiace per il ritardo" in oltre 50 lingue.”

OpenAI: 5 nuove voci per Advaced Voice

Una cosa che si può già notare è che il design di Advanced Voice è cambiato, passando da una serie di punti neri a un cerchio blu. Come accennato, OpenAI ha rivelato che con questo nuovo aggiornamento sono in arrivo altre cinque nuove voci. Nello specifico si tratta di tre voci femminili (Vale, Maple e Sol) e due voci maschili (Spruce e Arbor). C'è anche una nuova opzione per le sue impostazioni chiamata Custom Instructions. Questa consentirà agli utenti di personalizzare il modo in cui la funzionalità Advanced Voice funziona con i suoi utenti. OpenAI afferma che la funzionalità ha ricevuto anche aggiornamenti per "migliorare la velocità di conversazione, la fluidità e gli accenti in alcune lingue straniere". Sebbene sarà disponibile più ampiamente questa settimana, Advanced Voice non sarà disponibile in alcune parti del mondo, tra cui UE, Regno Unito, Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein.