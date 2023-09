Change Detection: rilevare gli aggiornamenti dei siti Web con Python

Change Detection, o per esteso Web Site Change Detection, è una libreria basata sul linguaggio Python che permette di intercettare i cambiamenti dei contenuti nei siti Web e di lanciare delle azioni specifiche in risposta a questi ultimi. Il servizio mette a disposizione anche un Visual Selector con cui selezionare porzioni specifiche di un sito Internet le cui modifiche dovranno essere monitorate costantemente.

Come funziona Change Detection

La libreria prevede anche una procedura semplificata (chiamata Browser Steps) per la configurazione. Attraverso di essa l'utilizzatore può determinare degli scenari per la rilevazione degli aggiornamenti a carico del sito. Come per esempio il login di un utente registrato, l'inserimento di un prodotto nel carrello della spesa e l'invio di dati tramite un form per il feedback. Una volta terminata la configurazione si può utilizzare il Visual Selector per stabilire quali contenuti devono essere effettivamente monitorati.

Quando utilizzare Change Detection

Change Detection può risultare utile in diversi contesti. Si pensi per esempio ad un sito di e-commerce i cui prodotti potrebbero subire delle variazioni di prezzo a causa di sconti e promozioni. La libreria può per esempio inviare delle notifiche via e-mail, Discord e Telegram, o connettersi ad un'API per attivare un determinato servizio online.

Gli sviluppatori possono sfruttare Change Detection anche per tracciare le modifiche a carico di un documento PDF, lanciare avvisi di sicurezza, annunciare il rilascio di nuove software release e persino individuare eventuali cambiamenti nelle risposte di un'API JSON.

Gli autori del progetto segnalano anche altri casi d'uso, come per esempio il monitoraggio dei sorgenti HTML per rilevare eventuali cambiamenti inaspettati, l'individuazione di attività di defacement a danno di un sito Web, la creazione di feed RSS in base agli aggiornamenti di un contenuto.

Come installare Change Detection

Change Detection può essere installato tramite pip, il package manager di Python:

$ pip3 install changedetection.io $ changedetection.io -d /path/to/empty/data/dir -p 5000

Nello stesso modo è possibile isolarlo all'interno di un container Docker. Tutta la documentazione riguardante l'utilizzo è disponibile nel repository di GitHub dedicato alla libreria.