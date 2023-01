C'è un trucco per trovare PS5 SUBITO: approfittane adesso

Stai ancora cercando PlayStation 5? E chi non lo sta facendo. Ora però c'è un modo con cui provare a "saltare" la coda e a venirti in aiuto è un alleato inaspettato.

Sottoscrivendo un'offerta Rete Fissa Vodafone Family Plan hai la possibilità di richiedere e aggiungere il bundle che contiene PS5 Digital Edition con God of War Ragnarok e due ricariche PSN da 35 euro ciascuna.

La console ti verrà a costare 24,99 euro al mese per 24 mesi da sommare al costo dell'offerta. È un'occasione irripetibile che ti permette di avere due piccioni con una fava: una rete internet velocissima e la console più ricercata del momento.

Comprare PS5 a rate con Vodafone: come fare

Per avere la possibilità di acquistare PS5 a rate con Vodafone devi innanzitutto sottoscrivere un'offerta di rete fissa Family Plan.

A 34,90 euro al mese puoi avere una linea fissa con fibra alla massima velocità insieme a chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali da telefono fisso, il router WiFi 6 Station che supporta fino a 120 dispositivi e una SIM mobile 5G con minuti, SMS e giga illimitati.

Sottoscritta l'offerta un'operatore ti guiderà nella procedura per l'acquisto della PlayStation 5 chiedendoti anche i dati di spedizione a cui far consegnare la console.

Il bundle ti costerà come detto 24,99 euro al mese permettendoti di mettere le mani su uno dei giochi migliori disponibili per PlayStation 5 e soprattutto 70 euro di ricarica PSN da spendere come vuoi. Un affare niente male per saltare la coda e assicurarsi l'introvabile PS5.

Per tutte le informazioni ti consigliamo di visitare la pagina ufficiale: puoi pagare con carta di credito o domiciliazione bancaria, indicando la tua preferenza all'operatore con cui sottoscriverai l'offerta.

