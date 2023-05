Cavo USB-C ad angolo retto SOOPII: ora su Amazon in SCONTO DEL 15%

Come la metti la metti, è sempre giusto avere dei cavi a disposizione e di scorta da qualche parte (in macchina, in borsa, in casa), per tutte le nostre esigenze: che si tratti di passare dati dal telefono al PC o viceversa, che sia ricaricare il telefono, o altro ancora. Quello che però potrebbe essere uno scoglio è lo spazio, o anche la pressione e le pieghe che il cavo può subire in determinate posizioni. Così nascono i cavi ad angolo retto, che si adattano alla posizione degli smartphone, e oggi il cavo di questo tipo USB-C di SOOPII è in offerta.

Sappiate infatti che in offerta da oggi su Amazon è disponibile il cavo USB-C ad angolo retto di SOOPII a soli 11,89€, con uno sconto del 15% sul prezzo totale applicando il coupon.

Cavo angolo retto USB-C SOOPII: adattarsi al meglio

Stiamo parlando di un prodotto che grazie al suo design ad angolo, vi permetterà di posizionare più facilmente in giro il vostro smartphone, ma lo renderà anche più comodo da utilizzare quando lo utilizzate per giocare, guardare video e leggere e-book durante la ricarica. Chiaramente è compatibile anche con altri dispositivi, come i tablet.

Questo Cavo ad angolo retto USB-C di SOOPII è doppio maschio, di conseguenza entrambi i capi del cavo sono USB-C, quindi potrete utilizzare l'angolo retto dove volete. Il capo con l'angolo inoltre dispone di un piccolo display al led.

