Cavo USB-C 3.1 AUFU: GRANDE SCONTO per il set da 3 pezzi su Amazon

Quante volte, quando dobbiamo collegare o ricaricare un dispositivo mobile o altro, si creano dei problemi per il posizionamento dei dispositivi o della presa di corrente, costringendoci a torcere il cavo in modo innaturale, rischiando anche la rottura dei filamenti interni? Troppo spesso per ammetterlo a cuor leggero, e per questo è buona cosa avere sempre un cavo a portata di mano, ma non uno qualsiasi, uno che possa adattarsi alle vostre esigenze, che vi serva una presa USB-C diretta, o magari ad angolo retto direzionabile. Ebbene con questo cavo USB 3.1 di AUFU la scelta è già fatta.

Sappiate che se vi serve un articolo di questo tipo, da oggi è in offerta su Amazon il set da 3 cavi USB-C 3.1 da 2 metri di AUFU a soli 10,99€, con uno sconto pari al 15% sul prezzo totale di listino.

Cavo USB-C direzionabile AUFU: ricarica versatile

Si tratta di un cavo con un esclusivo design del connettore USB-C, che come da foto avrete capito, possiede la testina direzionabile dove volete: questo consente all'utente di evitare che il cavo dati si pieghi durante il collegamento e la ricarica del telefono, evitandone quindi i danni. È possibile regolare l'angolazione in base alle proprie esigenze di utilizzo, sia che si tratti di guardare film o di giocare, questa è un'ottima scelta.

I cavi USB-C direzionabili AUFU sono in nylon intrecciato, è progettati per resistere a oltre 20.000 test di piegatura. Questo rivestimento in nylon esterno è estremamente durevole, e garantisce che il cavo non si aggrovigli e sia resistente all'usura comune.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.