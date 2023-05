Cavo micro USB SOOPII: set da due cavi da 0.3 M ora in OFFERTA su Amazon

Quella che descriviamo è una situazione e una sensazione molto comune di questi tempi: molto spesso, quando dobbiamo ricaricare un dispositivo mobile, oppure ci capita di cercare un cavo che sia adibito anche al passaggio dei dati, non abbiamo a disposizione quello che ci serve nel momento opportuno. Insomma, come la metti la metti, è sempre giusto avere dei cavi a disposizione e/o di scorta da qualche parte (in macchina, in borsa, in casa). Per fortuna aziende come SOOPII vengono in nostro soccorso con i loro prodotti.

Sappiate che se vi serve un articolo di questo tipo, in offerta da oggi su Amazon è disponibile il set di 2 cavi micro USB di SOOPII a soli 5,99€, con uno sconto del 14% sul prezzo totale.

Set 2 cavi micro USB SOOPII: doppia utilità

Stiamo parlando di un set di due cavi che possiedono un aspetto alla moda, con tanto di luce LED verde. Sono cavi micro USB solidi, che presentano la luce verde citata durante la ricarica, utile anche per trovare rapidamente il dispositivo al buio. Cosa importantissima: questi cavi supportano la ricarica rapida da 2,4 A e il trasferimento dati a 480 Mbps. La lunghezza dei cavi è di 0,3 metri.

Questi due cavi micro USB di SOOPII sono compatibili con tutti gli smartphone che fanno utilizzo di Micro USB, ma anche Kindle, tablet, lettori MP3, fotocamere, e-reader e tutti gli altri dispositivi che sfruttano questo tipo di connettore.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.