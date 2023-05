Carte di credito gratuite: questa è la migliore da scegliere oggi

Carta YOU di Advanzia Bank è una carta di credito che, di mese in mese, si sta affermando sempre di più come un punto di riferimento del settore. Il successo registrato da Carta YOU è legato a doppio filo alla sua caratteristica principale: la carta di Advanzia Bank è una delle pochissime carte di credito davvero gratuitedisponibili sul mercato.

Quando si parla di carte di credito gratuite si intende una particolare tipologia di carte priva di costi fissi (il canone è azzerato) e commissioni legate all'utilizzo (pagamenti e prelievi sono senza commissioni). In più, la carta non presenta costi aggiuntivi (ad esempio non obbliga all'apertura di un nuovo conto corrente che potrebbe comportare costi extra).

Carta YOU rispetta tutti i requisiti indicati e, quindi, ricopre un ruolo di primo piano tra le migliori carte di credito gratuite. In più, la carta di Advanzia Bank può essere richiesta facilmente, tramite una semplice procedura online accessibile dal sito ufficiale.

Carte di credito gratuite: ecco perché conviene scegliere Carta YOU

Scegliere Carta YOU come nuova carta di credito gratuita è la mossa giusta per poter accedere ad una carta di credito senza costi. La proposta di Advanzia Bank, infatti, presenta zero costi fissi e zero commissioni legate all'utilizzo, con prelievi e pagamenti (anche all'estero) privi di commissioni.

In più, Carta YOU è disponibile senza costi di emissione e senza dover aprire un nuovo conto corrente. Tra i vantaggi proposti ai suoi clienti, inoltre, questa carta propone una polizza viaggi gratuita, ottima per quando si viaggi, soprattutto all'estero, e la possibilità di rateizzare le spese.

Per richiedere Carta YOU è sufficiente seguire una semplice procedura di sottoscrizione online, inserendo tutti i dati richiesti da Advanzia Bank. Per maggiori dettagli è possibile fare riferimento al sito ufficiale.

Carta YOU, infine, presenta un plafond che cresce nel tempo. Il fido iniziale, stabilito da Advanzia Bank in base ai requisiti forniti dal cliente, cresce di mese in mese se il cliente paga sempre in tempo le spese sostenute con carta.

