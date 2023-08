Carta YOU, la carta a zero spese che cercavi senza banca

Non tutti possono permettersi una carta di credito sia per le condizioni stringenti e sia per i costi a volte proibitivi.

Ma se ti dicessimo che esiste una carta senza canone, spese nascoste e commissioni su prelievi e pagamenti? Si chiama Carta YOU, che viene emessa da Advanzia Bank.

Non c’è nulla che non potrai fare con questa carta. Ma uno dei suoi vantaggi più notevoli è che non ti obbliga ad aprire un nuovo conto corrente, poiché potrai usare quello già esistente.

Carta YOU, la carta che non ti costringe a cambiare banca

Se scegli Carta YOU otterrai la libertà finanziaria che stavi cercando. Non pagherai il canone annuale, ne commissioni su prelievi e pagamenti.

Potrai recarti presso qualsiasi sportello ATM tu desideri, senza dover affrontare lo stress di trovare quello che non ti fa pagare commissioni, soprattutto quando sei all’estero.

Inoltre, non sarai costretto a cambiare banca, perché tutte le spese sostenute con la carta di credito potrai saldare con il tuo conto attuale.

Avrai anche a disposizione diverse polizze gratuite, che ti consentono di stare tranquillo in diverse occasioni della tua vita, tipo quando viaggi all’estero.

Infatti, avrai a disposizione un’assicurazione viaggio completa, ovviamente senza sborsare neanche un centesimo.

Infine, avrai la flessibilità di pagare tutti i tuoi acquisti fino a 7 settimane dopo l’ultimo acquisto. Non verranno nemmeno calcolati gli interessi.

Insomma, se scegli Carta YOU di Advanzia Bank è come aver vinto al Lotto! Per quanto riguarda la richiesta, va fatto esclusivamente online.

Ti bastano soltanto due minuti per compilare il modulo e inviarlo. Dovrai soltanto attendere il tempo necessario affinché l’istituto elabori la tua richiesta.

Nel caso in cui venga accettata, entro 10-15 giorni lavorativi riceverai la carta di credito direttamente a casa tua, senza pagare nulla.

