Carta YOU Advanzia, la carta di credito senza costi che cercavi

Scoprire una carta di credito adatta alle tue specifiche esigenze di viaggio e di spesa può rappresentare una sfida piuttosto scoraggiante.

Tuttavia, con Carta YOU, l'innovativa soluzione di Advanzia Bank, potrai godere di una miriade di vantaggi senza il peso aggiuntivo del canone annuale.

La carta di credito Carta YOU vanta una caratteristica distintiva: il canone zero. Questa peculiarità la rende una scelta eccezionale per coloro che hanno esperienza finanziaria.

Inoltre, offre un altro vantaggio: zero commissioni sui prelievi di contanti ovunque nel mondo, nonché la comodità di utilizzarla all'estero senza pagare nulla.

Questo particolare peculiarità è molto vantaggioso se viaggi di frequente e apprezzi la libertà di usare la tua carta in qualsiasi parte del mondo senza nessuna preoccupazione per il tuo portafoglio.

Carta YOU Advanzia Bank: ecco cosa ti offre

Attivare Carta YOU è semplice e conveniente: bastano davvero pochi minuti. La procedura è veloce e user-friendly, e ti consente di ottenere la tua carta in breve tempo e senza bisogno di lunghe procedure burocratiche o tempi di attesa eccessivi.

Devi soltanto compilare un breve modulo online e seguire le istruzioni che ti vengono fornite via email. Una volta che la tua richiesta viene elaborata, la carta ti verrà spedita e arriverà entro 10-14 giorni lavorativi.

La carta di credito offre un'eccezionale opportunità di effettuare pagamenti senza l'onere degli interessi per un periodo fino a 7 settimane.

Questa funzione consente una maggiore flessibilità nella gestione delle spese, consentendoti di programmare i pagamenti in base alle tue specifiche esigenze finanziarie.

La piattaforma offre una funzionalità di pagamento differito che ti dà la possibilità di determinare i tempi e le modalità di rimborso dei soldi spesi.

Questo servizio ti consente anche di selezionare l'importo che desideri destinare al tuo saldo dovuto ogni mese dopo aver ricevuto il riepilogo delle transazioni.

Il versamento minimo richiesto non deve essere inferiore al 3% del saldo totale e deve essere pari ad un minimo di 30 euro.

La Carta YOU ha un ulteriore vantaggio: puoi richiederla senza necessariamente cambiare banca. Ciò è dovuto al fatto che qualsiasi pagamento effettuato con la carta può essere rimborsato tramite bonifico bancario direttamente dal tuo conto corrente.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.