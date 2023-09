Mediolanum ha creato un conto corrente online denominato SelfyConto, con l'intento di snellire la gestione finanziaria personale dei propri utenti.

SelfyConto presenta una serie di vantaggi, uno dei quali è un canone gratuito per il primo anno. Inoltre, coloro che hanno meno di trent'anni possono usufruire di questa offerta fino al compimento del trentesimo compleanno.

Al termine del periodo promozionale, il costo di mantenimento del conto è di 3,75 euro mensili, azzerabili.

A parte questo, la carta di debito associata al conto è completamente gratuita ed è realizzata in PVC riciclato al 100%. La carta contactless consente acquisti online e offline, compresi quelli effettuati tramite smartphone.

SelfyConto, il conto con servizi gratuiti e carta di debito inclusa

SelfyConto offre accesso gratuito a servizi bancari essenziali, inclusi trasferimenti SEPA online con euro, addebito diretto per pagamenti di utenze e prelievi bancomat all'interno dell'area euro. Questi servizi sono tutti inclusi nel pacchetto senza alcun costo aggiuntivo per gli utenti.

Inoltre, per i soggetti titolari di convenzioni Intesa Sanpaolo non saranno previste commissioni per effettuare depositi, prelievi o emissione di assegni presso gli sportelli postali.

Con l'applicazione Mediolanum puoi goderti la comodità di un'esperienza bancaria completa comodamente dal tuo smartphone, non importa dove ti trovi e che ore sono.

L'app fornisce accesso al tuo stato finanziario, consente transazioni, consente investimenti in fondi comuni di investimento e offre persino la possibilità di fare trading online.

Con l'app Mediolanum hai la possibilità di richiedere e visualizzare carte di credito e debito, ricevere notifiche push relative all'attività del conto e comunicare facilmente il tuo IBAN tramite applicazioni di messaggistica istantanea, tra molte altre funzionalità.

SelfyConto non solo fornisce un conto corrente completo, ma sblocca anche l'accesso a una moltitudine di prodotti e servizi Mediolanum.

Questi possono essere facilmente attivati ​​e gestiti in modo indipendente, consentendo una completa autonomia. Cosa aspetti? Clicca sul link qui sotto e apri il conto.

