Carta di credito a zero spese e senza nuovo conto: come?

Una carta di credito senza spese, senza banca e senza aprire un nuovo conto corrente? Carta YOU di Advanzia Bank.

Se scegli questa carta, accederai a uno strumento di pagamento completo e senza costi e spese nascoste.

Innanzitutto, non pagherai il solito canone mensile, non ci sono commissioni su prelievi e pagamenti, anche per le operazioni che vengono effettuate all’estero.

Ecco perché conviene scegliere Carta YOU. Inoltre, non dovrai pagare il costo dell’emissione e non dovrai aprire un nuovo conto corrente.

Ma non finisce qui: è disponibile una polizza viaggi gratuita, molto comoda se viaggi spesso, e puoi anche rateizzare le spese. Poi anche fare affidamento ai wallet digitali per pagare, come Apple Pay o Google Pay.

Cosa ti offre Carta YOU di Advanzia Bank?

Oltre al canone zero, con Carta YOU non pagherai commissioni su prelievi e pagamenti, non ci sono costi per l’emissione dalla carta, non sei obbligato ad aprire un nuovo conto corrente e avrai a disposizione una polizza viaggi completamente gratuita.

Inoltre, tutti i pagamenti effettuati con la carta possono essere rateizzati. Se il rimborso è senza intoppi, potrai richiede un aumento del plafond mensile.

I grandi vantaggi della carta sono la sua operabilità attraverso il circuito di pagamento MasterCard e la possibilità di collegarla ai wallet digitali di Apple e Google.

Per quanto riguarda la richiesta, bastano soltanto due minuti per compilare il form online, a cui si accede tramite il link sottostante:

Insomma, Carta YOU è una carta di credito ricca di vantaggi, senza spese e costi e che consente una gestione smart dei fondi disponibili.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.