Questa è una di quelle offerte che non ti puoi proprio lasciarti scappare. Oggi puoi acquistare su Amazon il caricatore wireless magnetico in bamboo scontato del 50%.

Per usufruire della scontistica ricorda di inserire il codice promozionale ZALGYT67, una volta inserito il gioco è fatto e in automatico il prodotto risulterà avere un costo dimezzato. Dal costo di 16,99 euro lo pagherai solamente 8,49 euro.

Caricatore wireless magnetico: utile e anche sostenibile

Il caricatore wireless è dotato di una nuova e potente connessione magnetica per iPhone 13 e iPhone 12. Inoltre grazie ad un “clic” rassicurante e soddisfacente che scatta quando il telefono viene posizionato sul modulo arai sicuro di averlo sistemato al meglio.

Pensato per iPhone questo si associa perfettamente con le funzioni magnetiche della serie iPhone 12 e con le custodie per telefoni MagSafe compatibili per offrire fino a 7,5 W di potenza di ricarica. La maggiore velocità wireless consente di ricaricare il tuo smartphone più rapidamente e meglio di altri dispositivi simili fino a 10 W. È necessario un alimentatore da almeno 18 W (che viene venduto separatamente).

La connessione universale USB-C semplifica e velocizza la ricarica, basta connettere il cavo a qualsiasi porta USB tipo C alimentata per caricare comodamente il tuo iPhone ovunque tu sia. E poi è più sicuro e più facile da usare. L'esclusiva tecnologia multifunzionale di protezione intelligente fornisce protezione da sovracorrente, sovratensione, sovratemperatura e sovratensione. Inoltre le molteplici garanzie offrono un'esperienza di sicurezza. Il caricatore wireless magnetico realizzato in bamboo funziona con custodie in gomma, plastica e TPU fino a 8 mm di spessore.

Approfitta dello sconto temporaneo del 50% per acquistare su Amazon il caricatore wireless magnetico che ti semplificherà letteralmente la vita. Fallo ora!

