Caricatore USB C ultrapower100: GRANDE SCONTO su Amazon del 41%

La velocità con cui le batterie dei nostri dispositivi mobili si scaricano è sempre in grado di sorprenderci, e arriverà prima o poi un momento in cui dovremo ricaricarli almeno un paio di volte al giorno con l'invecchiare del dispositivo. Che abbiate questo problema o che siate semplicemente previdenti, avere con sé un caricatore per evitare di rimanere con la batteria a zero è sempre lecito. In questi casi entrano in gioco prodotti come il Caricatore USB C ultrapower100 di cui parliamo, che potrete sfruttare in tutta comodità.

Se state cercando un prodotto di questo tipo, sappiate che da oggi su Amazon il Caricatore USB C ultrapower100 è in offerta a soli 9,98€, con uno sconto del 41% e un risparmio di circa 7,00€ sul prezzo originale.

Caricatore USB C ultrapower100: ricarica tascabile

Praticamente questo dispositivo è compatibile con tutti i modelli moderni di iPhone, ma anche con altri modelli e marce come Samsung, Xiaomi e Redmi. Questo caricatore dispone di una tensione di 200 Volt in entrata, e un wattaggio di 20.

Mentre vi state preparando alle vostre ricariche rapido col prodotto, ci teniamo inoltre a sottolineare che il caricatore USB C ultrapower100 dispone anche di una garanzia di 2 anni, cosa assolutamente da non sottovalutare.

