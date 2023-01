Caricatore USB-C 20W (quasi) regalato con questo coupon di Amazon (7€)

Compatibilità universale, sia nell'universo Android che nel mondo Apple, affidabilità garantita dal marchio specializzato YSYFAD e prezzo regalo di Amazon: cosa puoi chiedere di più dal caricatore USB-C 20W in offerta a soli 7 euro grazie a un coupon omaggio del valore di 3 euro da scontare al momento del check-out? Probabilmente nulla.

Pensa a cosa puoi fare con 7 euro: mangiare la pizza fuori casa? No. Rinnovare l'abbonamento Netflix o Disney+? Nemmeno (a meno che non abbia scelto il nuovo piano con la pubblicità del colosso streaming statunitense). Andare al cinema per vedere un bel film? Neanche questo. Puoi però assicurarti un eccellente caricatore USB-C con ricarica rapida a 20W, per velocizzare la carica dei tuoi dispositivi ed essere più produttivo se lavori da casa. Non male, no?

Caricatore USB-C 20W compatibile con tutti i dispositivi

La compatibilità universale offerta dal caricatore USB-C con ricarica rapida a 20W del marchio YSYFAD è il punto di forza principale di un prodotto che per quello che costa oggi (7 euro con coupon regalo Amazon di 3 euro) è da mettere nel carrello a occhi chiusi.

Se hai un iPhone 14, ad esempio, usando questo caricatore passi dallo 0 al 50% di carica in soli 30 minuti. Allo stesso modo se devi caricare un qualsiasi altro telefono o tablet, la carica rapida da 20W ti consente di caricare 3 volte più velocemente i tuoi dispositivi rispetto al tradizionale caricatore USB 5V/1A.

Un'altra caratteristica che rende il caricatore USB-C da 20W di YSYFAD un articolo super appetibile è la portabilità, grazie al suo design compatto e al peso leggerissimo (ottimo quindi se sei spesso fuori casa per lavoro o in viaggio).

Prendi al volo l'ultima offerta di Amazon sul caricatore USB-C da 20W e approfitta del coupon regalo da 3 euro per pagarlo soli 7 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.