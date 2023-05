Il caricabatterie wireless di Hohosb (nome che non è importante ricordare...) è chiaramente ispirato all'alimentatore duo MagSafe di Apple. Può ricaricare fino a tre dispositivi in contemporanea (non "solo" due) e ha il vantaggio di costa molto meno rispetto a quello dell'azienda di Cupertino. Oggi poi è ancora più conveniente, perché è in offerta lampo su Amazon e la combo "sconto + coupon" si traduce in un risparmio di quasi 19 euro. E dunque, calcolatrice alla mano, il gadget ideale per iPhone, Apple Watch e AirPods costa solo 27,59€, spedizione inclusa.

Caricabatterie wireless 3-in-1 per il tuo ecosistema Apple: applica il coupon e risparmia

Come avrai probabilmente già intuito, questo caricabatterie wireless è pensato principalmente per iPhone, AirPods e Apple Watch. Il charger a induzione che trovi al centro è compatibile unicamente con lo smartwatch del gigante di Cupertino, e alla sua base integra anche un LED comodo da accendere durante le ore notturne. La sua luminosità è regolabile.

Per quanto riguarda invece gli altri due caricabatterie, li puoi utilizzare con qualsiasi altro dispositivo con supporto alla standard Qi. Come gli ultimi smartphone di Samsung e altri brand.

Nonostante il design pieghevole, questo caricabatterie wireless è resistente nel tempo. All'interno della confezione trovi anche l'alimentatore da parete e il cavo da USB-A a USB-C.

Il caricabatterie wireless in questione è un oggetto di tendenza su Amazon e spopola tra gli utenti Apple (per ovvi motivi). Ti ricordo che quella di oggi è un'offerta lampo ed è dunque destinata a terminare nel giro di qualche ora. C'è inoltre da tenere d'occhio la richiesta: una volta toccato il 100%, non sarà più possibile approfittare dello sconto. Insomma, meglio darsi una mossa. Per ottenere il massimo sconto devi applicare anche il coupon, non dimenticarlo.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.