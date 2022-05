Caricabatterie UGREEN da 65W adatto per qualsiasi dispositivo in promo su Amazon

Il caricabatterie UGreen GAN X da 65W sfrutta la ricarica USB di tipo C e permette ai tuoi dispositivi di raggiungere nel minor tempo possibile l'autonomia massima. Lo puoi trovare ora in offerta su Amazon ad un prezzo speciale: solo 41,64€ in questo momento.

Negli ultimi tempi, USB Type-C è stato adottato da più marchi, inclusa Apple. Oltre ad essere utilizzato per la ricarica Power Delivery su telefoni, tablet e persino laptop, lo standard USB Type-C può essere utilizzato anche con una porta display e per trasferire file.

Il caricabatterie UGreen GAN X 65W non è il classico caricatore da muro. Potrebbe avere le stesse dimensioni di un caricabatterie da parete a quattro porte, ma è un caricabatterie certificato Power Delivery in grado di erogare una potenza massima di 65 W.

Sono disponibili tre porte USB di tipo C e una singola porta USB di tipo A. Ciò rende il dispositivo un caricabatterie affidabile ma soprattutto veloce. Le tre porte USB di tipo C sono etichettate come C1, C2 e C3. Le prime due porte USB-C possono emettere un massimo di 65 W di ricarica PD, mentre la terza porta USB-C può emettere solo 24 W e la porta USB-A può raggiungere un massimo di 22,5 W. La porta USB-A supporta anche la ricarica rapida.

Inoltre ha un'eccellente qualità costruttiva. Quando si tratta di caricabatterie, la prima preoccupazione è il surriscaldamento. Ma poiché il caricabatterie UGreen GAN X 65W utilizza un chip al nitruro di gallio (GaN), consente al caricabatterie di erogare una maggiore quantità di energia mantenendosi fresco. Anche durante la ricarica di quattro dispositivi contemporaneamente, risulta leggermente caldo.

Approfitta dello sconto oltre il 15% e acquistalo su Amazon ad un prezzo davvero speciale. Ricordati anche che se hai Prime, puoi fartelo spedire in 1 giorno.

