Carica qualsiasi dispositivo con questo Pannello Solare portatile, ora in promo su Amazon

Il pannello solare ALLPOWERS da 60W è un "caricabatterie portatile" che puoi utilizzare ovunque, compaibile con la maggior parte dei dispositivi Apple e Android, e che ti permette di sfruttare la potenza del Sole per avere il massimo della potenza di ricarica. Puoi acquistarlo ora su Amazon a soli 119,99€.

Il dispositivo è costituito da celle di pannelli solari ad alta efficienza di conversione (fino al 23%) ed è compatibile con la maggior parte dei dispositivi. Ampiamente usato per laptop, cellulari, ti aiuterà a mantenere tutto carico, ottimo se lo usi in spiaggia.

La doppia uscita USB 5V + 18V CC si adatta perfettamente agli smartphone, tablet, altre power bank, fotocamere digitali e altro ancora. Mentre la porta CC da 18 V 3,3 A può caricare addirittura laptop o la batteria dell'auto da 12 V o altri generatori. Presente anche un porta di collegamento parallela per il collegamento di più pannelli solari.

Ma non è finita qui, perchè essendo realizzato in materiale monocristallino, è leggerissimo e si può ripiegare su se stesso, in modo da facilitare il trasporto in qualsiasi luogo. Le dimensioni piegate sono di 21 × 14,2 × 0,8 pollici. Quindi ideale per attività all'aperto come campeggio, arrampicata, escursionismo, picnic, o anche al mare.

Il pannello inoltre è certificato FCC, RoHS, CE, e la garanzia IP66 protegge il pannello dagli schizzi d'acqua, cortocircuito e sovratensione. Puoi acquistare questo innovativo prodotto su Amazon approfittando del costo contenuto, e se sei cliente Prime non perdere la possibilità di sfruttare la spedizione 1 giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.