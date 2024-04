Carica il tuo dispositivo anche in viaggio: caricatore per auto al 44% DI SCONTO

Dotato di Power Delivery 3.0 e Quick Charge 3.0, il caricabatterie per auto INIU combina tutte le altre tecnologie di ricarica rapida tradizionali per assicurare un'efficienza di ricarica senza rivali. Fai rivivere il tuo iPhone 14 fino al 75% in soli 30 minuti, 4 volte più veloce di altri caricabatterie, garantendo che il telefono possa funzionare tutto il giorno una volta spento.

Con un'elevata potenza fino a 30 W per la porta PD USB-C, il caricabatterie per auto INIU PD+QC può persino alimentare un iPad Pro alla massima velocità, superando tutti gli altri caricabatterie per auto sul mercato.

Presentando un design ultra-compatto, il caricabatterie per auto INIU è il 58% più piccolo rispetto ai suoi concorrenti e pesa meno di 0,5 once, garantendo una posizione più comoda e sicura nel cruscotto o nell'accendisigari, senza rischi di allentamento su strade accidentate.

Con doppia ricarica veloce, il caricabatterie dispone di una porta USB-C PD e una porta USB QC, garantendo la ricarica rapida sia per i dispositivi USB standard che per i nuovi dispositivi USB-C iPhone & Android. La sicurezza è garantita grazie al sistema SmartProtect a 15 strati di INIU, che offre protezioni da sovracorrente, sovratensione, sovraccarico, controllo della temperatura e altre protezioni avanzate.