Canonical: ufficiale il kernel in tempo reale Ubuntu 24.04 LTS

Canonical ha annunciato la disponibilità generale di un kernel in tempo reale di livello aziendale per i sistemi operativi Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat). Questo kernel è progettato per le aziende del settore aerospaziale, automobilistico, della difesa, dell'IoT, della robotica e delle telecomunicazioni. È dedicato anche al settore pubblico e quello della vendita al dettaglio. Il kernel Real-time per Ubuntu 24.04 LTS è progettato per gestire i carichi di lavoro più impegnativi. Inoltre, riduce le possibili latenze del kernel e aumenta le prestazioni.

Questo kernel Ubuntu 24.04 LTS è basato sul Linux 6.8 upstream e integra la patch PREEMPT_RT sulle architetture AMD64 (x86_64) e ARM64 (AArch64). Include poi il supporto ottimizzato per gli SBC Raspberry Pi, in modo da offrire prestazioni e compatibilità migliorate. Come riportato da Canonical: “con risposte temporali per requisiti di latenza mission-critical, Real-time Ubuntu 24.04 LTS fornisce elaborazione deterministica ai carichi di lavoro più impegnativi in ​​tutti i settori, dalla produzione e dall’automotive alle infrastrutture critiche degli operatori di telecomunicazioni”.

Ubuntu 24.04 LTS: kernel in tempo reale disponibile solo con Ubuntu Pro

Il kernel in tempo reale per Ubuntu 24.04 è disponibile solo con un abbonamento Ubuntu Pro. Si tratta di un piano gratuito per uso personale e commerciale su piccola scala (per un massimo di cinque macchine). Canonical promette un impegno di 12 anni di manutenzione della sicurezza e supporto per il kernel Ubuntu in tempo reale. I fan di Raspberry Pi apprezzeranno il fatto che il kernel in tempo reale per Ubuntu 24.04 LTS sia il primo kernel di questo tipo specificamente ottimizzato e testato per i computer a scheda singola Raspberry Pi 4 e Raspberry Pi 5. Gli utenti che desiderano provare il kernel in tempo reale per Ubuntu 24.04 possono consultare documentazione ufficiale sul sito di Ubuntu. Infine, chi possiede una GPU NVIDIA dovrebbe comunque tenere a mente che il kernel Ubuntu in tempo reale non supporta i driver grafici NVIDIA proprietari.