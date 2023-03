Canon PIXMA TR4750i: su Amazon OFFERTA per la stampante al checkout

Vi ricordate quei tempi in cui per stampare qualsiasi tipo di foglio o di documento, o fare fotocopie, o scannerizzare, dovevamo per forza andare in un posto specializzato o adibito? Beh ora sono effettivamente lontani, con la tecnologia alla portata di tutti e tranquillamente nelle nostre case. Ora infatti tutte le case è possibile avere dei macchinari perfettamente in grado di svolgere tutti questi compiti in un unico pezzo, e senza sborsare un patrimonio per ottenerlo. Una delle aziende che si è dedicata a queste produzioni è Canon, marchio che non ha bisogno di presentazioni, poliedrico, e che oggi ci offre un piccolo sconto sulla sua PIXMA TR4750i.

Sappiate infatti che da oggi potrete trovare in offerta su Amazon la stampante Canon PIXMA TR4750i a soli 80,74€, con uno sconto di 4,25€ durante il checkout.

Canon PIXMA TR4750i: la stampante casalinga

Il marchio Canon è una garanzia, così come questo prodotto. Adatta per la casa e per l'ufficio, la stampante Canon PIXMA TR4750i è a getto d'inchiostro, e dispone anche di un piccolo schermo display. La velocità di stampa massima a colori è di 4,4 ppm, mentre in bianco e nero è di 8.8 ppm.

Con l'acquisto della stampante Canon PIXMA TR4750i in offerta su Amazon avrete anche a disposizione il servizio di abbonamento mensile per la consegna automatica dell'inchiostro (PIXMA Print Plan). Avrete inoltre garantita la stampa rapida di fotografie senza bordi 10x15 cm, stampa fronte-retro automatica, e una connettività wireless con App Canon PRINT, AirPrint (iOS) e Mopria (Android).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.