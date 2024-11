Cancellare i dati personali online ora è semplice: basta usare Incogni

Cancellare i propri dati dal web non è più una missione impossibile. Grazie ad Incogni, infatti, migliaia di utenti hanno ottenuto la cancellazione dei propri dati, proteggendo così la propria privacy.

Il tool in questione è accessibile con un abbonamento e si occupa direttamente di gestire le richieste di cancellazione dei dati presenti online (anche di quelli diffusi in modo involontario o senza l'esplicito consenso dell'utente).

Il modo più semplice per accedere a Incogni è attivare l'abbonamento annuale che garantisce un risparmio del 50% rispetto a quello mensile. Sfruttando la promo in corso (con l'inserimento del codice CYBERDEAL in fase di attivazione) è possibile ridurre il costo fino a 6,74 dollari al mese per l'accesso al servizio.

I dettagli completi sulla promo sono disponibili tramite il sito ufficiale di Incogni, qui di sotto. Il servizio ha ottenuto un grande successo tra gli utenti come confermano i voti riscossi su TrustPilot, dove Incogni può contare su 4,4 stelle su 5 con oltre mille recensioni.

Perché usare e come funziona Incogni

Con Incogni è possibile ottenere la cancellazione dei propri dati personali online, eliminando tutte le informazioni diventate di dominio pubblico (con o senza l'autorizzazione esplicita dell'utente) e proteggendo la privacy. In questo modo, sarà possibile ridurre il rischio di essere colpiti da campagne di marketing e da tentativi di truffe.

Incogni si occupa direttamente delle richieste di cancellazione dei dati, contattando i data broker e gestendo tutte le pratiche necessarie per l'eliminazione delle informazioni. Periodicamente, inoltre, Incogni invierà dei report all'utente in merito allo stato delle richieste di cancellazione.

Per accedere subito al servizio basta premere sul box qui di sotto. La versione più vantaggiosa è quella che prevede l'attivazione di un abbonamento annuale. Per tutti gli utenti c'è anche una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.