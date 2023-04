Cancellare i dati personali da Google (e non solo): basta usare Incogni

Riuscire a cancellare tutti i propri dati personali non autorizzati presenti su Google e, più in generale, su Internet può essere un'impresa titanica. Un utente deve contattare singolarmente tutti i "data broker". Bisogna, quindi, rintracciare i canali di contatto giusti, per richiedere la rimozione, passo dopo passo, dei dati presenti online senza autorizzazione.

Oggi, però, eliminare i dati personali da Google o da altri siti web diventa più facile: per semplificare al massimo la procedura di cancellazione è possibile affidarsi ad Incogni. Si tratta di un comodissimo tool che automatizza l'invio delle richieste di cancellazione, operando per conto dell'utente e fornendo report settimanali in merito allo stato delle singole richieste.

Attualmente, è possibile attivare Incogni a metà prezzo: grazie allo sconto del 50% sull'abbonamento annuale, infatti, il tool è disponibile al prezzo di 77,88 euro, pari a circa 6,49 euro al mese. Per accedere all'offerta è possibile consultare il sito ufficiale di Incogni, raggiungibile tramite il link qui di sotto.

Come cancellare i dati personali da Google e altri siti: ora c'è Incogni che rende tutto più semplice

Usare Incogni è semplicissimo. Una volta attivato l'account e fornite tutte le autorizzazioni necessarie, sarà Incogni a contattare direttamente i "data broker" per ottenere la rimozione dei dati dell'utente. La procedura è automatizzata e gestita direttamente da Incogni che si occuperà di tutti gli aspetti legati alla cancellazione dei dati, senza che l'utente debba intervenire.

Periodicamente, Incogni invierà un report con i risultati raggiunti, evidenziato quali dati sono stati cancellati. In questo modo, sarà possibile monitorare nel dettaglio la procedura di rimozione dei dati personali, passo dopo passo. Si tratta di un sistema efficace e veloce per raggiungere un obiettivo che, seguendo altre strade, potrebbe essere difficilissimo da raggiungere.

Con l'offerta in corso, inoltre, Incogni costa meno: lo sconto del 50% sull'abbonamento annuale è l'occasione giusta per iniziare ad utilizzare il tool e rimuovere tutti i dati non autorizzati dal web. Per tutti i dettagli è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Incogni, per tutti i suoi utenti, offre 30 giorni di garanzia di rimborso a partire dalla data di attivazione. In questo modo, gli utenti hanno la possibilità di provare il servizio, senza spese.

