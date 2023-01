Campanello Wireless senza fili SECRUI a meno di 17 euro su Amazon

Se stai cercando un campanello wireless con un lungo raggio, ti consigliamo di scegliere il modello ‎SECRUI in offerta ora su Amazon. La portata di 300 mq è solo l'inizio delle sue interessanti caratteristiche. Il campanello include anche una luce LED blu lampeggiante, quattro livelli di volume e una modalità mute. Ma non è finita qui. Puoi trovarlo ora a soli 16,14€ invece di 18,99€.

Il dispositivo si presenta molto potente se prendiamo in considerazione l'audio. Si aggiungono anche il volume regolabile e la modalità mute al roaster di funzioni di questa nuova versione: si potrà infatti passare da 0 a 120 dB in base al livello scelto. Le suonerie brevi offrono più scelte.

Inoltre, è da lodare sopratutto la portata wireless del campanello SECRUI: stiamo parlando di circa 300 MQ, ed è adatto anche per l'esterno dato che è presente un un pulsante LED impermeabile. Se hai difficoltà nei lavori manuali, sappi che questo dispositivo è anche facile da installare e possiede un supporto espandibile: la società ha dichiarato che può essere utilizzato anche in caso di interruzione di corrente, e non c'è bisogno di reimpostare le suonerie.

Non ci sarà nemmeno bisogno di sostituire la pila troppo spesso perchè possiede una batteria al litio modello CR2032 che ti farà risparmiare molta energia. Infine possiede anche la certificazione IP55 che le permette di resistere alle condizioni atmosferiche più avverse (il range va da -4 °F a 140 °F). Approfitta ora dello sconto del 15% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.