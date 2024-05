Cambia la tua TV con Sky Glass giusto in tempo per gli Europei di calcio

In vista dell'inizio degli Europei di calcio, Sky ha lanciato una nuova offerta su Sky Glass, in promozione a partire da 399 euro anziché 651 euro per la versione da 43 pollici, più l'abbonamento Sky TV e Netflix a soli 19,90 euro al mese per 18 mesi invece di 30 euro, oppure 24,90 euro al mese per 18 mesi anziché 50 euro aggiungendo il pacchetto Sky Sport. L'offerta, che per il modello da 65 pollici prevede fino a 500 euro di sconto, è valida fino al 31 maggio.

L'ultima promozione di Sky rappresenta un assist perfetto per cambiare il proprio vecchio televisore e passare alla nuova esperienza offerta da Sky Glass: sei speaker integrati, qualità di visione superiore alla media grazie allo schermo QLED 4K HDR e design unico. La promo speciale è dedicata ai modelli di colore nero, bianco, verde e blu.

I dettagli della promozione sullo Smart TV Sky Glass

Il prezzo di 399 euro, invece di 651 euro, si riferisce al modello Sky Glass da 43 pollici. Gli altri modelli in vendita sono quelli da 55 pollici e 65 pollici, disponibili in offerta rispettivamente a 599 euro (risparmi 388 euro sul prezzo consigliato) e 823 euro (risparmi 500 euro).

Volendo è possibile scegliere se pagare in un'unica soluzione o scegliere il pagamento a rate senza interessi con carta di credito o Agos. Nel caso si opti per le rate, si può puntare sulle 48 rate (anticipo di 15 euro, poi 8 euro al mese) o 12 rate (anticipo di 15 euro, poi 32 euro al mese). Le rate qui sopra si riferiscono al modello da 43 pollici.

Per quanto riguarda l'abbonamento, la visione di tutte le 51 partite dei Campionati europei di calcio è inclusa nel pacchetto Sky Sport, in super offerta a 24,90 euro al mese per 18 mesi con Sky TV e Netflix (Intrattenimento plus). Il prezzo resterà valido fino al 31 maggio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.