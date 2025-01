Call center addio! Scopri il tool che ferma le chiamate indesiderate

Ricevere chiamate da call center a qualsiasi ora del giorno è diventata un'esperienza frustrante per moltissime persone. Telemarketing aggressivo, offerte ripetute e tentativi di vendita insistenti possono rovinare la tranquillità quotidiana, rendendo impossibile persino ignorare il telefono.

La buona notizia? Esiste una soluzione efficace: Incogni. Questo servizio permette di rimuovere i propri dati personali dai database dei broker, le aziende che raccolgono e vendono informazioni sensibili a call center e società di marketing, risolvendo il problema alla radice. Ecco come.

Incogni: attivalo ora per dire addio per sempre a call center e telemarketing

Se vuoi dire addio alle telefonate moleste, Incogni è la soluzione giusta. Si tratta di un servizio sviluppato da Surfshark, pensato per rimuovere i tuoi dati personali dai database dei data broker, ovvero le già citate aziende che raccolgono, archiviano e vendono informazioni sensibili a call center e società di marketing.

È proprio grazie a questi dati che le tue informazioni vengono diffuse, permettendo alle aziende di contattarti senza sosta.

Il funzionamento di Incogni è semplice ed efficace: una volta iscritti, il servizio si occupa automaticamente di contattare i data broker per richiedere la cancellazione delle informazioni personali. Ma Incogni non si ferma mica qui: il monitoraggio prosegue anche nei mesi successivi, assicurandosi che le informazioni eliminate non vengano nuovamente raccolte.

Oltre alla difesa dalla pubblicità aggressiva, utilizzare Incogni aiuta anche a tutelare la propria identità online, riducendo i rischi di truffe, phishing, violazioni della privacy e pericolosi furti di identità.

Grazie alla promozione in corso, puoi attivare Incogni al prezzo scontato di 6,99€ al mese invece di 13,98€, risparmiando ben il 50% sul piano annuale. Se vuoi proteggere la tua privacy e dire addio alle chiamate dei call center, vai subito sulla pagina ufficiale dell'offerta!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.