CALA DI 50€ il prezzo di iPhone 13: un vero best buy su eBay

iPhone 13, ancora oggi, nonostante l'uscita della linea 14 e della linea 15 degli smartphone Apple, è un ottimo telefono e oggi, su eBay, è disponibile uno sconto dell'8% (50€) proprio su iPhone 13 che viene venduto a 549,90€.

iPhone 13: ancora un top? Scopriamolo!

L'iPhone 13 è un vero e proprio gioiello di tecnologia nel mondo degli smartphone iOS. Dotato di un ampio display da 6.1 pollici con una risoluzione nitida di 2532 x 1170 pixel, offre un'esperienza visiva straordinaria per ogni tipo di contenuto, che sia navigazione web, streaming video o gaming.

Una delle sue caratteristiche più innovative è il supporto per la rete 5G, che garantisce trasferimenti dati rapidi e una navigazione su Internet ultra veloce, consentendo agli utenti di sfruttare appieno le potenzialità della connettività di prossima generazione.

Nonostante la fotocamera da 12 megapixel, l'iPhone 13 è in grado di catturare immagini di eccellente qualità, con una risoluzione massima di 4000 x 3000 pixel. Grazie alla capacità di registrazione video in 4K a una risoluzione di 3840 x 2160 pixel, gli utenti possono immortalare i momenti più preziosi con una nitidezza e una ricchezza dei dettagli sorprendenti.

Ma non è solo la potenza della fotocamera a distinguere questo dispositivo: con uno spessore di soli 7.7mm, l'iPhone 13 si distingue anche per il suo design elegante e ultra-sottile, che lo rende comodo da tenere in mano e esteticamente accattivante. iPhone 13 si conferma come uno degli smartphone più avanzati e completi sul mercato, combinando prestazioni eccezionali, funzionalità all'avanguardia e un design raffinato.

Su eBay, oggi, è presente uno sconto dell'8% su iPhone 13 che risulta essere ancora un ottimo dispositivo e viene venduto alla cifra finale d'acquisto di 549,90€. Approfittane adesso e non perdere questa occasione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.